У "Слузі народу" назвали прізвища міністрів, яких ще можуть відправити у відставку

На засіданні фракції "Слуга народу" 17 травня можуть розглянути питання відставки ще кількох міністрів. Крім Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, посади можуть покинути й інші урядовці.

На засіданні розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це розповіло джерело 24 каналу.

До теми У Раду надійшли заяви про відставку міністрів Криклія і Петрашка, – нардеп

Хто ще може піти у відставку

Також є претензії до міністра юстиції Дениса Малюськи та глави Мінфіну Сергія Марченка.

Існує ймовірність, що їх теж відправлять у відставку, за рішенням фракції, а згодом – Верховної Ради,

– сказало джерело.

Крім того, підтвердили, що у вівторок 100% розглянуть відставки Петрашка і Криклія, адже вони самі написали заяви на звільнення.

Ким замінять Криклія та Петрашка

Чутки про ймовірну відставку Степанова були давно. Нардеп Давид Арахамія зазначав, що члени фракції "Слуги народу" таки обговорять можливе звільнення міністра.

"Слуга народу" нібито має потенційні кандидатури на заміну цих двох міністрів. Проте до засідання фракції їхніх імен поки не називатимуть. Щоправда, нардепка Юлія Гришина написала, що Замість Петрашка нібито пропонують Любченка, а замість Криклія – Кубрака.