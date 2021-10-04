У "Слузі народу" назвали найімовірнішого наступника Разумкова

У "Слузі народу" визначилися з кандидатом на посаду голови Верховної Ради. Дмитра Разумкова на цій посаді може замінити перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Наразі він є найбільш вірогідним претендентом. Про це в ефірі 24 каналу повідомила заступниця голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

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За її словами, "слуги" довіряють в цьому плані Стефанчуку. Втім для того, аби офіційно ухвалити це рішення, нардепи ще зберуться. Адже мають також запропонувати нового кандидата на першого віцеспікера.

Ми обов'язково офіційно закріпимо це рішення. Але, дійсно, Руслан Стефанчук є найбільш вірогідним кандидатом. Євгенія Кравчук Заступниця голови фракції "Слуга народу"

Кравчук підтвердила, що на засіданні фракції було зібрано підписи за відкликання Разумкова з посади спікера парламенту. 4 жовтня їх мають передати до Апарату Верховної Ради, і тоді розпочнеться процедура відставки.

Втім наразі невідомо, скільки часу це триватиме. Відтак не можна сказати, коли буде голосування в залі. Нардепка наголосила, що для "слуг народу" це рішення вже прийняте.

Дуже прикро, що ми дійшли до таких публічних з'ясувань стосунків. Але це наша внутрішньофракційна історія,

– зазначила вона.

За її словами, без голосів "Слуги народу" при призначенні керівництва Верховної Ради Разумков не зміг би стати спікером. Це рішення було ухвалено під час першого з'їзду монобільшості у Трускавці. І саме в тому ж місці за кілька років народні обранці підтримали відкликання голови Ради.

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