У "Слузі народу" очікують, що Трухін сам складе мандат

У президентській партії сподіваються, що Олександр Трухін сам складе свій мандат. До того ж заявляють, що ситуація навколо нього показує необхідність ухвалення закону про імперативний мандат для нардепів.

Втім, підстав позбавляти Олександра Трухіна статусу нардепа просто зараз немає. Принаймні про це в інтерв'ю заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

До речі Поліцейські на допиті не підтвердили, що Трухін пропонував їм хабар, – директор ДБР

Законодавчих підстав немає

Олександра Трухіна не можуть позбавити мандата просто тому, що немає такого законного механізму. Оскільки законодавчих підстав для цього немає, у "Слузі народу" апелюють до совісті нардепа. Мовляв, чи вважає він сам, що поводився негідно і мусить здати мандат.

Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат,

– заявила Шуляк.

Ситуація з Трухіним, каже Шуляк, вчергове порушує питання про застосування "імперативного мандата" для народних депутатів. Наразі він діє для обранців усіх нижчих рівнів.

Що таке імперативний мандат Це правило, згідно з яким депутат зобов'язаний відповідальністю перед виборцям, які його підтримали. Якщо ж він втрачає довіру, то виборці можуть достроково відкликати його мандат.



З 2020 року в Україні внесли зміни до закону "



Джерело: Це правило, згідно з яким депутат зобов'язаний відповідальністю перед виборцям, які його підтримали. Якщо ж він втрачає довіру, то виборці можуть достроково відкликати його мандат.З 2020 року в Україні внесли зміни до закону " Про статус депутатів місцевих рад ". Відтак вони дозволили припинити функції депутата сільської, селищної, міської, районної або обласної ради за народною ініціативою. Серед основних причин – виїзд за кордон на постійне місце проживання, заява про складання повноважень чи смерть.Джерело: Вікіпедія

Олена Шуляк запропонувала внести до Ради законопроєкт щодо імперативного мандату для нардепів. Втім, раніше вона висловлювалася, що за таку ідею буде важко назбирати голосів для ухвалення.

Як просувається розслідування ДТП з Трухіним

9 лютого у Раді відбулося засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому обговорили скандальну аварію з нардепом. Очільник ДБР Олексій Сухачов розповів нардепам, що повторно допитали поліцейських, які прибули на виклик на Бориспільську трасу. Вони, за словами посадовця, не підтвердили пропозицію хабаря від Трухіна . Нагадаємо, що кадри відео зафіксували слова Трухіна про "залишу вам 150 у сумці – цукерок, печива...".





. Нагадаємо, що кадри відео зафіксували слова Трухіна про "залишу вам 150 у сумці – цукерок, печива...". Також Сухачов назвав ім'я водія у червоній футболці, якого зафіксувала більшість камер на шляху, яким рухалося авто Трухіна. Це Віктор Склема – помічник депутата Полтавської міської ради. Що важливо, кадрів самого зіткнення автівок і пересування у найближчий час до нього немає. Тобто теоретично Трухін таки міг бути за кермом на останньому відрізку шляху. Принаймні наразі немає кадрів, які б це спростували.

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Керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейські намагалися швидко оформити ДТП, не надавши йому особливого значення. А доступ до записів з боді-камери патрульного, який одним із перших приїхав на місце ДТП з Олександром Трухіним, мали близько 100 осіб.

Трухін каже, що не втікав з місця ДТП, а хотів "швидше піти" – дивіться у сюжеті