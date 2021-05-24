Дії розходяться з політикою президента, – у "Слузі народу" пояснили виключення Шевченка

Скандального нардепа Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Причиною стали систематичні вислови та дії парламентаря, які розходяться із політикою президента Володимира Зеленського.

Чому виключили Шевченка

"Слуга народу" послідовно демонструє свою політичну позицію. Якщо людина її не підтримує, то "відправляється у самостійне плавання". Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

Цікаво Дубінський, привіт, – скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"

Рішення щодо виключення Шевченка фракція схвалила більшістю голосів. За словами Корнієнка, нардеп дозволяв собі робити заяви у сфері зовнішньої політики, які не узгоджував ні з президентом, ні з Міністерством закордонних справ.

Робив заяви без узгоджень з МЗС

Своїми діями Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами. Він завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями,

– заявив Корнієнко.

Очільник "Слуги Народу" зазначив, що партія поважає право на власну політичну позицію. Однак вона не може суперечити основним засадам політики партії і президента, а тим більше виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави.

Коротко про одіозного Шевченка

20 квітня нардеп здійснив свою "давню мрію" – зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Шевченко потиснув руку білоруському диктатору і сказав, що для нього "велика честь" познайомитись із політиком.

Водночас білоруську опозицію нардеп називає "муд*ками", "виродками" і "під*расами".