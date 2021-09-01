У "Слузі народу" пояснили, кого з міністрів та за що можуть відправити у відставку

Нардеп від "Слуги народу" розповів, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, главу Мінсоцполітики Марину Лазебну і віцепрем'єра Олега Уруського. До роботи кожного із них у фракції є претензії.

Таку заяву в ефірі одного із телеканалів зробив нардеп Юрій Камельчук. Він пояснив, за що можуть звільнити цих міністрів.

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Зміни міністрів: кого та за що можуть звільнити

За словами Камельчука, кадрові зміни можуть провести у Міноборони, Мінсоцполітики, звільнення загрожує і віцепрем'єру.

Претензії у фракції до Олега Уруського – мало руху, мало енергії. Стратегічні галузі промисловості не отримали певного поштовху, плюс конфлікти з главою економічного комітету,

– розповів нардеп.

Він розповів, що парламентар Дмитро Наталуха навіть кілька разів ініціював збір підписів за відставку Уруського.

Лазерна й Таран можуть втрати свої посади з інших причин. "У Тарана – особисті конфлікти з колегами у військовій сфері. Щодо Лазебної, думаю, це пов'язано з якимись питаннями соціального характеру, які не були вирішені вчасно", – додав Камельчук.

"Слуга народу" зазначив, що доля питання відставки міністрів, найімовірніше, стане відомою після засідання фракції. Його проведуть після 6 вересня.

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