У "Слузі народу" пояснили, кого з міністрів та за що можуть відправити у відставку
Джерело:24 канал
Нардеп від "Слуги народу" розповів, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, главу Мінсоцполітики Марину Лазебну і віцепрем'єра Олега Уруського. До роботи кожного із них у фракції є претензії.
Таку заяву в ефірі одного із телеканалів зробив нардеп Юрій Камельчук. Він пояснив, за що можуть звільнити цих міністрів.
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Зміни міністрів: кого та за що можуть звільнити
За словами Камельчука, кадрові зміни можуть провести у Міноборони, Мінсоцполітики, звільнення загрожує і віцепрем'єру.
Претензії у фракції до Олега Уруського – мало руху, мало енергії. Стратегічні галузі промисловості не отримали певного поштовху, плюс конфлікти з главою економічного комітету,
– розповів нардеп.
Він розповів, що парламентар Дмитро Наталуха навіть кілька разів ініціював збір підписів за відставку Уруського.
Лазерна й Таран можуть втрати свої посади з інших причин. "У Тарана – особисті конфлікти з колегами у військовій сфері. Щодо Лазебної, думаю, це пов'язано з якимись питаннями соціального характеру, які не були вирішені вчасно", – додав Камельчук.
"Слуга народу" зазначив, що доля питання відставки міністрів, найімовірніше, стане відомою після засідання фракції. Його проведуть після 6 вересня.
Можливі кадрові зміни в уряді: попередні заяви політиків
- Голова Верховної Ради 31 серпня заявив, що уряд може розпрощатись з деякими міністрами вже протягом найближчого пленарного тижня. Проте Дмитро Разумков зауважив, що у парламент поки жодних відповідних заяв не надходило.
- Про те, що в Кабміні можуть відбутись зміни, раніше в інтерв'ю припускав і президент Володимир Зеленський.