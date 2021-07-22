Не хочемо, щоб заяву депутатів сприймали як крик порятунку, – Мезенцева про "Північний потік-2"

Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки він загрожує безпеці. Зокрема до США та Німеччини звернулася Верховна Рада України.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона зазначила, що працювала з депутатами над текстом заяви про "Північний потік-2".

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У документі мовиться, що від початку цей енергопровід не був енергетичним проєктом, адже потужності української газотранспортної системи дають можливість збільшити прокачування газу до Європи у 2 – 3 рази, а російський газогін створює перешкоди. Заяву підписали представники всіх фракцій парламенту, крім "Опозиційної платформи – За життя".

Росія шантажуватиме Європу

Мезенцева сказала, що заява Верховної Ради – це не остання можливість спротиву, хоч проєкт газогону й триває з 2012 року. Парламентарі довго працювали над текстом заяви.

"Цифра, яка не звучить в засобах масової інформації, це приблизно 940 метрів прокладення труби вдень. Це неймовірний темп, яким Росія шантажуватиме не тільки Україну", – вважає депутатка.

Вона наголосила, що Росія ніколи не слідувала принципам та домовленостям і з країнами Європейського Союзу, яким постачає газ. Зараз депутати ініціювали право на консультації, згідно з угодою про асоціацію до енергетичного безпекового товариства ЄС.

Не хотілося, щоб заяву парламентарів сприймали як останній крик порятунку, адже зараз наші колеги-парламентарі перебувають у Вашингтоні й в інших штатах. Маємо багато публічних заяв різних конгресменів щодо неприпустимості завершення цього проєкту,

– сказала "слуга народу".

Є надії на візит Зеленського

"Північний потік-2" збудували вже на 99%. Мезенцева запропонувала розглянути сценарій, що буде, якщо 1% таки добудують.

"Треба подивитися, чи сертифікують цей проєкт, адже на фірми й організації, які сертифікують фінальний продукт, наклали санкції. Чи зможуть застрахувати цей проєкт? Адже на компанії, які страхують величезні енергетичні проєкти, також наклали санкції", – сказала нардепка.

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Вона наголосила, що у Верховній Раді покладають величезні сподівання на візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Цей візит вже підтвердили. Він відбудеться після святкування Дня Незалежності й запуску Кримської платформи.

"Згадаймо вибухи в Туркменістані й подумаймо, наскільки взагалі безпечним є цей продукт. Наше завдання зараз стати інформаційними послами, щоб забезпечити максимально актуальну інформацію. І це також ми покладаємо на наші служби безпеки, які приймають в цьому участь", – зазначила Мезенцева.

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