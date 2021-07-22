Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она отметила, что работала с депутатами над текстом заявления о "Северном потоке-2".

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В документе говорится, что с начала этот энергопровод не был энергетическим проектом, ведь мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2 – 3 раза, а российский газопровод создает препятствия. Заявление подписали представители всех фракций парламента, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Россия будет шантажировать Европу

Мезенцева сказала, что заявление Верховной Рады – это не последняя возможность сопротивления, хотя проект газопровода и продолжается с 2012 года. Парламентарии долго работали над текстом заявления.

"Цифра, которая не звучит в средствах массовой информации, это примерно 940 метров прокладки трубы в день. Это невероятный темп, которым Россия будет шантажировать не только Украину", – считает депутат.

Она подчеркнула, что Россия никогда не следовала принципам и договоренностям и со странами Европейского Союза, которым поставляет газ. Сейчас депутаты инициировали право на консультации, согласно договору об ассоциации к энергетической безопасности общества ЕС.

Не хотелось, чтобы заявление парламентариев воспринимали как последний крик спасения, ведь сейчас наши коллеги-парламентарии находятся в Вашингтоне и в других штатах. Есть много публичных заявлений различных конгрессменов о недопустимости завершения этого проекта,

– сказала "слуга народа".

Есть надежды на визит Зеленского

"Северный поток-2" построили уже на 99%. Мезенцева предложила рассмотреть сценарий, что будет, если 1% таки достроят.

"Надо посмотреть, сертифицируют ли этот проект, ведь на фирмы и организации, которые сертифицируют финальный продукт, наложили санкции. Смогут ли застраховать этот проект? Ведь на компании, которые страхуют огромные энергетические проекты, также наложили санкции", – сказала нардеп.

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Она отметила, что в Верховной Раде возлагают огромные надежды на визит президента Владимира Зеленского в США. Этот визит уже подтвердили. Он состоится после празднования Дня Независимости и запуска Крымской платформы.

"Вспомним взрывы в Туркменистане и подумаем, насколько вообще безопасен этот продукт. Наша задача сейчас стать информационными послами, чтобы обеспечить максимально актуальную информацию. И это также мы возлагаем на наши службы безопасности, которые принимают в этом участие", – отметила Мезенцева.

Мария Мезенцева о "Северном потоке-2": смотрите видео

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