У "Слузі народу" пропонують обмежити виборчі права українцям з паспортами Росії

В Україні планують легалізувати подвійне громадянство. Втім, заради нацбезпеки на час окупації Росією українських територій, громадянам з паспортами РФ можуть обмежити певні виборчі права.

Таку думку в ефірі ток-шоу висловив нардеп Олег Дунда зі "Слуги народу". Він відзначив, що в законопроєкті про легалізацію подвійного громадянства, який він подав разом з колегами, є подібна норма.

До слова Це ознака цивілізованих країн, – Шмигаль підтримує запровадження подвійного громадянства

Обмеження для людей з паспортами Росії

Як розповів нардеп Олег Дунда, наразі планують громадян Росії позбавити права обіймати посади, бути обраними чи брати участь у виборах.

Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора,

– сказав він.

Відповідний пункт зазначений у законопроєкті, який він та інші нардепи внесли на розгляд до Верховної Ради.

Дунда зазначив, що в міжнародній практиці вже були подібні випадки. Наприклад, Латвія у 1990-их заборонила особам, які брали участь у діяльності Комуністичної партії після 1991, обиратися в органи влади.

Нардеп сподівається, що легалізувати подвійне громадянство вийде вже найближчим часом, з урахуванням того що президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль підтримують цю ініціативу.

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