У "Слузі народу" пропонують обмежити виборчі права українцям з паспортами Росії
Джерело:Апостроф TV
В Україні планують легалізувати подвійне громадянство. Втім, заради нацбезпеки на час окупації Росією українських територій, громадянам з паспортами РФ можуть обмежити певні виборчі права.
Таку думку в ефірі ток-шоу висловив нардеп Олег Дунда зі "Слуги народу". Він відзначив, що в законопроєкті про легалізацію подвійного громадянства, який він подав разом з колегами, є подібна норма.
До слова Це ознака цивілізованих країн, – Шмигаль підтримує запровадження подвійного громадянства
Обмеження для людей з паспортами Росії
Як розповів нардеп Олег Дунда, наразі планують громадян Росії позбавити права обіймати посади, бути обраними чи брати участь у виборах.
Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора,
– сказав він.
Відповідний пункт зазначений у законопроєкті, який він та інші нардепи внесли на розгляд до Верховної Ради.
Дунда зазначив, що в міжнародній практиці вже були подібні випадки. Наприклад, Латвія у 1990-их заборонила особам, які брали участь у діяльності Комуністичної партії після 1991, обиратися в органи влади.
Нардеп сподівається, що легалізувати подвійне громадянство вийде вже найближчим часом, з урахуванням того що президент Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль підтримують цю ініціативу.
Подвійне громадянство в Україні: головне
- В Україні заборонене подвійне громадянство. Якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
- Втім, позбавити його може лише президент України, автоматично при отриманні паспорта іншої держави український паспорт не анульовується. Відтак в Україні порушили питання врегулювання цієї колізії.
- Припускають, що в Україні є від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. Найбільше з них мають саме російські паспорти.
- Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив графу про подвійне громадянство у деклараціях.
- У Верховній Раді 23 липня зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого людину можуть позбавити українського громадянства, якщо та добровільно отримає російське.