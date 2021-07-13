У "Слузі народу" розповіли, коли можуть проголосувати за нового главу МВС

Давид Арахамія розповів, що голосування за нового міністра внутрішніх справ може відбутися вже у п'ятницю, 16 липня. Володимир Зеленський запропонував на цю посаду Дениса Монастирського.

Арахамія зізнався: у нього є відчуття, що за призначення цього кандидата буде близько 300 голосів. Водночас спершу нардепи мають проголосувати за відставку Арсена Авакова. Це може відбутися вже 15 липня.

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Сам Монастирський також заявив, що голосування за його призначення, найімовірніше, відбудеться 16 липня. Наразі кандидат на посаду глави МВС очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Прізвище Монастирського як кандидата на посаду глави МВС Зеленський назвав під час засідання "Слуги народу". Нардепи відреагували бурхливими аплодисментами.

Відставка Авакова: головне

Арсен Аваков подав у відставку 13 липня 2021 року. Політик подякував команді МВС за роки спільної праці та поділився світлиною, на якій усміхається.

Антон Геращенко зауважив, що на посаді міністра Аваков пробував "2 694 дні, це 7 років, 4 місяці, 16 днів та ночей".

За роки перебування Авакова на посаді глави МВС в Україні спалахнула низка скандалів, пов'язаних з силовиками. Зокрема, зґвалтування жінки у Кагарлику та вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Окрім Монастирського, претендентом на посаду глави МВС раніше називали колегу Монастирського по фракції Олександра Бакумова. Також була версія, що новим очільником відомства може стати секретар РНБО Олексій Данілов



Якими скандалами відзначився Аваков на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу