У "Слузі народу" виступили за новий договір про "гарантії безпеки" поза НАТО

У партії "Слуга народу" виступили за договір, який має гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму.

НАТО не готове приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років. Ми зараз маємо підтримку у війні тільки від окремих держав.

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"Ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу… Натомість ми маємо говорити про конкретні речі, про конкретний договір", – мовиться у заяві "Слуги народу".

Договір має передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України.

Водночас Росія має юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі.

Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні сили відіб'ються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток Україні,

– підкреслили "слуги".

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