У "Слузі народу" заявили, що депутати з "групи Разумкова" мають скласти мандат

Разумков анонсував створення свого міжфракційного об'єднання у парламенті. Втім, у "Слузі народу" щодо цього налаштовані доволі скептично.

Ситуацію навколо Разумкова та його міжфракційного об'єднання прокоментував нардеп Андрій Мотовиловець. Напередодні він став першим заступником голови президентської фракції.

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Як "слуга народу" висловився про Разумкова

Політик наголосив, що вкрай скептично ставиться до президентського рейтингу Разумкова. Мовляв, мовиться про показники, які замірювали, коли він був "у всіх на слуху". Натомість Мотовиловець вважає. що рейтинги варто оцінювати безпосередньо перед виборами, а зараз – зосередитися на роботі.

За даними КМІС, Разумков як потенційний кандидат у президенти має підтримку 7,1% опитаних (6 сходинка в рейтингу). А за даними Центру Разумкова – 8,8% (5 сходинка).

Нардеп пояснив, що поділяє думку свого колеги та очільника фракції Давида Арахамії. Мовляв, той раніше казав, якщо людина – депутат від "Слуги народу" й була спікером від цієї політсили, від неї чекають виконання програми партії та президента. "Щоб виконував завдання, які нам поставили виборці. Не думаю, що вони голосували, думаючи, що ви створите свою групу. Це дуже низько та маніпулятивно", – вважає Мотовиловець.

Мотовиловець про депутатів з "групи Разумкова"

Народний депутат також пояснив, як ставиться до колег, які мають намір вийти із "Слуги народу" й приєднатися до "групи Разумкова" у парламенті. Він пояснив, що не знає, про кого мовиться, але його позиція така: нехай тоді вже складають мандат та йдуть на вибори.

У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори й скажуть виборцям: "Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат". Так буде чесніше,

– переконаний політик.

Разумкова можуть позбавити мандата

Раніше у "Слузі народу" заявляли, що колишнього спікера парламенту можуть позбавити депутатського мандату. Цікаво, що на сайті парламенту Разумков підписаний як позафракційний, хоча сам він стверджує, що є членом фракції. Мовляв, після відкликання з посади він автоматично повернувся у склад "Слуги народу". Політик наголошує, що не писав жодних заяв про вихід, а "слуги" не ухвалювали рішення про виключення.

Міжфракційне об'єднання Разумкова: що відомо