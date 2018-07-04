Смачні рулетики з кабачків із сиром: простий і швидкий рецепт

Популярний літній овоч кабачок є дуже корисним і необхідним для роботи серця, мозку, м'язів і печінки.

Пропонуємо Вам швидкий рецепт приготування смачної страви з кабачків.

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Рулетики з кабачків із сиром

Інгредієнти: цукіні – 1-2 шт, некислий сир – 200-250 г, зелень петрушки, кропу – 1 столова ложка, часник – 2 зубчики, сметана – 1 столова ложка, оливкова або рослинна олія для смаження, сіль, свіжомолотий перець,

Як приготувати рулетики з кабачків із сиром:

Цукіні вимийте, обсушіть та наріжте уздовж тонкими довгими шарами, з допомогою гострого ножа.

Нарізані цукіні розкладіть на тарілці, трохи посоліть й залиште на 15 хвилин. Злийте із цукіні рідину й обсушіть паперовими рушниками.

Розігрійте сковороду-гриль (або звичайну сковороду), змажте цукіні оливковою олією за допомогою пензлика й обсмажте із двох сторін до м'якості.

Обсмажені цукіні викладіть на паперові рушники, щоб ввібрали надлишки жиру.

Приготуйте начинку. Часник очистіть та дрібно поріжте. Зелень вимийте, обсушіть та поріжте. Домашній або вершковий сир викладіть в миску й розімніть виделкою.

Додайте сметану, зелень із часником і перемішайте. Начинку посоліть, поперчіть за смаком і знову перемішайте.

На краєчок обсмаженої скибочки цукіні викладіть чайну ложку начинки. Згорніть рулетиком, щоб начинка опинилася всередині.

За бажанням, у начинку можна додавати й інші продукти на Ваш смак.