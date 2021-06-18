Чи смачний, дізнаємося, з'ївши його, – Нуланд порівняла Росію з пудингом

Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним дав зрозуміти, що очікує передбачуваних і стабільних відносин з Росією. Водночас він натякнув, що за шкідливу діяльність доведеться заплатити.

Тож Вашингтон хоче перевірити, чи готова до цього Москва. Про це заявила глава Держдепартаменту Вікторія Нуланд.

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Нуланд порівняла Росію з пудингом

Чиновниця пожартувала, порівнявши Москву з пудингом. Його потрібно з'їсти, щоб перевірити, наскільки він смачний.

Як сказав президент на пресконференції, чи "смачний чи пудинг, дізнаємося, з'ївши його". Ми ще не знаємо, чи буде цей пудинг смачним чи ні – подивимося,

– сказала політикиня.

Як США перевірятимуть Росію

За словами Нуланд, США створили експертні групи, які перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин і чи можна досягти з нею певних угод. Зокрема, у сфері стратегічної стабільності та кібербезпеки.

Випробуємо, чи буде ця співпраця плідною", – наголосила посадовиця.

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