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Смачний рецепт овочевого салату зі смаженими грибами

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Овочевий салат зі смаженими грибами
Овочевий салат зі смаженими грибами / Фото з відкритих джерел

Салат з болгарського перцю з огірками і смаженими печерицями –відмінне доповнення до літнього пікніку.

Для приготування такого салату найкраще всього підійдуть дрібні білі або коричневі печериці. Замість петрушки ви можете також використовувати кріп.

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Овочевий салат з грибами

Інгредієнти:

3 болгарських перця

3 огірки

150-200 грам печериць

1 зубок часнику

рослинна олія

1 чайна ложка лимонного соку

сіль і перець за смаком

сухі італійські трави

кілька гілочок петрушки.

Рецепт приготування салату з овочів та смажених печериць:

1. Вимийте печериці і наріжте часточками на чотири частини. Розігрійте сковородку і обсмажте гриби до золотистого кольору, додавши трави за смаком сіль і перець, потім дайте їм охолонути.

2. Наріжте соломкою болгарський перець, а потім скибками наріжте огірки. Петрушку розділіть на листя.

3. Додайте овочі і петрушку в ємність, потім додайте гриби і роздавлений часник, заправте оливковою олією і лимонним соком.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Edinstvennaya.ua
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