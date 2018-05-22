Смачний рецепт овочевого салату зі смаженими грибами
Салат з болгарського перцю з огірками і смаженими печерицями –відмінне доповнення до літнього пікніку.
Для приготування такого салату найкраще всього підійдуть дрібні білі або коричневі печериці. Замість петрушки ви можете також використовувати кріп.
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Овочевий салат з грибами
Інгредієнти:
3 болгарських перця
3 огірки
150-200 грам печериць
1 зубок часнику
рослинна олія
1 чайна ложка лимонного соку
сіль і перець за смаком
сухі італійські трави
кілька гілочок петрушки.
Рецепт приготування салату з овочів та смажених печериць:
1. Вимийте печериці і наріжте часточками на чотири частини. Розігрійте сковородку і обсмажте гриби до золотистого кольору, додавши трави за смаком сіль і перець, потім дайте їм охолонути.
2. Наріжте соломкою болгарський перець, а потім скибками наріжте огірки. Петрушку розділіть на листя.
3. Додайте овочі і петрушку в ємність, потім додайте гриби і роздавлений часник, заправте оливковою олією і лимонним соком.