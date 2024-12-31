У приготуванні немає нічого складного – просто змішайте всі інгредієнти, вилийте у форму і запечіть. Рецепт апельсинового кексу, який ви ще встигаєте спекти, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також Підготуйтеся до Нового року вже: рецепт пляцка "Пані Валевська", без якого не буде свята

Як спекти апельсиновий кекс

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка йогурту;

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 1 склянка цукру;

– 1,5 склянки борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 маленький апельсин або цедра;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 100 грамів вершкового масла.

Порада: ви можете не додавати цедру, а спекти апельсиновий кекс зі шматочками апельсина, дрібно нарізавши їх і додавши в тісто.

Приготування:

Міксером, у кухонному комбайні або вручну змішайте масло і цукор. Додайте яйця, цедру, ванільний цукор. Тепер йогурт, і добре перемішайте.

Черга борошна, розпушувача і солі – поєднайте це все і поетапно додайте в суміш. Ретельно розмішайте.

Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кекс приблизно 35 – 45 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною паличкою або зубочисткою.

Смачного!

Не знаєте, що солоденьке приготувати? Тоді ловіть рецепт смачного мандаринового чизкейка без випічки.