У приготуванні немає нічого складного – просто змішайте всі інгредієнти, вилийте у форму і запечіть. Рецепт апельсинового кексу, який ви ще встигаєте спекти, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Як спекти апельсиновий кекс
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка йогурту;
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 1 склянка цукру;
– 1,5 склянки борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 маленький апельсин або цедра;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 100 грамів вершкового масла.
Порада: ви можете не додавати цедру, а спекти апельсиновий кекс зі шматочками апельсина, дрібно нарізавши їх і додавши в тісто.
Приготування:
- Міксером, у кухонному комбайні або вручну змішайте масло і цукор. Додайте яйця, цедру, ванільний цукор. Тепер йогурт, і добре перемішайте.
- Черга борошна, розпушувача і солі – поєднайте це все і поетапно додайте в суміш. Ретельно розмішайте.
- Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте кекс приблизно 35 – 45 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною паличкою або зубочисткою.
Смачного!
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