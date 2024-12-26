Поєднання ніжного бісквіта і сирного крему створює дивовижну смакову гармонію. 24 Канал пропонує скуштувати цей смаколик, скориставшись рецептом порталу "Смач".

Читайте також Врятує в останню мить: готуємо смачнющий пляцок швидко та просто

Інгредієнти:

– 4 курячі яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів вершкового масла;

– 300 грамів сиру;

– 5 столових ложок згущеного молока;

– 1 столова ложка вершків;

– 1 пакетик ваніліну.

Приготування:

Відокремте жовтки від білків і збийте їх із цукром до світлої маси.

Додайте 60 грамів розтопленого вершкового масла, ретельно перемішайте. Потім поступово введіть борошно, знову перемішайте до однорідності.

Білки викладіть у чашу міксера, додайте дрібку солі та збийте до стійких піків.

Обережно вмішайте збиті білки в тісто, перемішуючи ложкою круговими рухами.

Деко застеліть пергаментним папером, викладіть на нього тісто й вирівняйте поверхню лопаткою. Випікайте у розігрітій до 220 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.

Готовий бісквіт викладіть на вологий рушник і акуратно зніміть пергамент.

Згорніть бісквіт у рулет разом із рушником і залиште до повного охолодження.

У мисці з’єднайте сир і вершки, перебийте все блендером до однорідної консистенції. Додайте вершкове масло кімнатної температури й згущене молоко, добре перемішайте міксером.

Остиглий бісквіт розгорніть, приберіть рушник, рівномірно розподіліть крем по поверхні й знову згорніть у рулет.

Посипте готовий рулет цукровою пудрою та поставте в холодильник на 1 – 2 години.