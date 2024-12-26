Поєднання ніжного бісквіта і сирного крему створює дивовижну смакову гармонію. 24 Канал пропонує скуштувати цей смаколик, скориставшись рецептом порталу "Смач".
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Рецепт бісквітного рулету
- Час: 45 хвилин + просочування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 курячі яйця;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 150 грамів вершкового масла;
– 300 грамів сиру;
– 5 столових ложок згущеного молока;
– 1 столова ложка вершків;
– 1 пакетик ваніліну.
Приготування:
Відокремте жовтки від білків і збийте їх із цукром до світлої маси.
Додайте 60 грамів розтопленого вершкового масла, ретельно перемішайте. Потім поступово введіть борошно, знову перемішайте до однорідності.
Білки викладіть у чашу міксера, додайте дрібку солі та збийте до стійких піків.
Обережно вмішайте збиті білки в тісто, перемішуючи ложкою круговими рухами.
Деко застеліть пергаментним папером, викладіть на нього тісто й вирівняйте поверхню лопаткою. Випікайте у розігрітій до 220 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
Готовий бісквіт викладіть на вологий рушник і акуратно зніміть пергамент.
Згорніть бісквіт у рулет разом із рушником і залиште до повного охолодження.
У мисці з’єднайте сир і вершки, перебийте все блендером до однорідної консистенції. Додайте вершкове масло кімнатної температури й згущене молоко, добре перемішайте міксером.
Остиглий бісквіт розгорніть, приберіть рушник, рівномірно розподіліть крем по поверхні й знову згорніть у рулет.
Посипте готовий рулет цукровою пудрою та поставте в холодильник на 1 – 2 години.
Якщо залишилося трохи крему, можете змастити рулет зверху, а потім прикрасити тертим шоколадом або подрібненими горіхами.
Смачного!
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