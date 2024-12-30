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Салат з капусти

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половина качана червонокачанної капусти;

– пів пучка петрушки;

– 1 велике солодке яблуко;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– пів склянки сушеної журавлини;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль і чорний перець – до смаку;

– 1 – 2 столові ложки соняшникової олії;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

Оскільки червонокачанна капуста дуже компактна та жорстка, її варто попередньо нашаткувати й злегка пом’яти в руках, обдати окропом або посолити. Так капуста розм’якне й стане ніжнішою. Для цього рецепта капусту будемо подрібнювати. Червонокачанну капусту тонко нашаткуйте, а потім подрібніть ще трохи. Посоліть капусту дрібкою солі й добре відіжміть руками, щоб вона пустила сік. Викладіть підготовлену капусту у велику миску. Овочі помийте й очистьте. Натріть моркву та яблуко на крупній тертці. Наріжте цибулю кубиками, а зелень петрушки дрібно порубайте. Скропіть яблуко лимонним соком, щоб воно не потемніло. З’єднайте підготовлені овочі з капустою й ретельно перемішайте. У мисці змішайте йогурт, майонез, трохи олії та гірчицю. Приправте сіллю, цукром і перцем. Перемішайте та полийте готовим соусом салат. Відставте салат на 15 хвилин, щоб інгредієнти настоялися.

Сосиски в дріжджовому тісті

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 50 грамів дріжджів;

– 30 грамів цукру;

– 5 столових ложок олії;

– 2 яйця;

– щіпка солі;

– 12 сосисок;

– кілька чайних ложок кетчупу – до смаку.

Приготування:

Тепле молоко змішайте з цукром, дріжджами та двома столовими ложками борошна. Відставте закваску на п’ятнадцять хвилин, щоб вона підійшла. З’єднайте решту борошна з яйцями та додайте закваску. Влийте олію й додайте дрібку солі. Замісіть гладке тісто. Відставте його, щоб піднялося. Розкачайте тісто та наріжте його смужками. Нанесіть невелику кількість кетчупу на кожну смужку та загорніть у них шматочки сосисок, формуючи рулетики. Закріпіть краї водою або молоком. Викладіть рулетики на деко. Змастіть їх збитим яйцем. Випікайте сосиски в тісті близько 20 хвилин за температури 180 градусів.

Бігос

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 300 грамів ковбаси;

– 100 грамів цибулі;

– 90 грамів моркви;

– 60 грамів томатної пасти;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 250 мілілітрів овочевого бульйону;

– спеції: сіль, перець, майоран, запашний перець, лавровий лист – до смаку.

Приготування:

Зовнішнє листя капусти очистіть, промийте та дрібно нашаткуйте. Моркву почистьте і натріть на крупній тертці. Ковбасу наріжте півкільцями, а цибулю подрібніть. Розігрійте олію у великій сковороді або каструлі. Додайте нарізану ковбасу та обсмажте до золотистої скоринки. Потім додайте подрібнену цибулю й смажте, поки вона не стане прозорою. До каструлі з ковбасою і цибулею додайте нашатковану капусту. Смажте кілька хвилин, постійно помішуючи, поки капуста не почне розм'якшуватися. Додайте терту моркву, лавровий лист, духмяний перець, майоран, сіль і перець на смак. Усе ретельно перемішайте. У каструлю влийте бульйон або воду, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько 40 – 50 хвилин, поки капуста не стане м'якою. Час від часу перемішуйте, щоб бігос не пригорів. Наприкінці тушкування додайте томатну пасту, перемішайте й готуйте ще 5 – 10 хвилин, щоб смаки поєдналися. Скуштуйте бігос і, за потреби, додайте сіль, перець або майоран.

Смачного!

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