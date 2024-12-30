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Цікаво Що приготувати на Новий рік 2025: топ-10 нетипових страв, які мають бути на святковому столі

Салат з капусти

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– половина качана червонокачанної капусти;
– пів пучка петрушки;
– 1 велике солодке яблуко;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– пів склянки сушеної журавлини;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль і чорний перець – до смаку;
– 1 – 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці.

Приготування:

  1. Оскільки червонокачанна капуста дуже компактна та жорстка, її варто попередньо нашаткувати й злегка пом’яти в руках, обдати окропом або посолити.
  2. Так капуста розм’якне й стане ніжнішою. Для цього рецепта капусту будемо подрібнювати.
  3. Червонокачанну капусту тонко нашаткуйте, а потім подрібніть ще трохи. Посоліть капусту дрібкою солі й добре відіжміть руками, щоб вона пустила сік.
  4. Викладіть підготовлену капусту у велику миску.
  5. Овочі помийте й очистьте.
  6. Натріть моркву та яблуко на крупній тертці. Наріжте цибулю кубиками, а зелень петрушки дрібно порубайте.
  7. Скропіть яблуко лимонним соком, щоб воно не потемніло.
  8. З’єднайте підготовлені овочі з капустою й ретельно перемішайте.
  9. У мисці змішайте йогурт, майонез, трохи олії та гірчицю. Приправте сіллю, цукром і перцем.
  10. Перемішайте та полийте готовим соусом салат.
  11. Відставте салат на 15 хвилин, щоб інгредієнти настоялися.

Сосиски в дріжджовому тісті

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів дріжджів;
– 30 грамів цукру;
– 5 столових ложок олії;
– 2 яйця;
– щіпка солі;
– 12 сосисок;
– кілька чайних ложок кетчупу – до смаку.

Приготування:

  1. Тепле молоко змішайте з цукром, дріжджами та двома столовими ложками борошна.
  2. Відставте закваску на п’ятнадцять хвилин, щоб вона підійшла.
  3. З’єднайте решту борошна з яйцями та додайте закваску. Влийте олію й додайте дрібку солі. Замісіть гладке тісто. Відставте його, щоб піднялося.
  4. Розкачайте тісто та наріжте його смужками. Нанесіть невелику кількість кетчупу на кожну смужку та загорніть у них шматочки сосисок, формуючи рулетики. Закріпіть краї водою або молоком.
  5. Викладіть рулетики на деко. Змастіть їх збитим яйцем.
  6. Випікайте сосиски в тісті близько 20 хвилин за температури 180 градусів.

Бігос

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 300 грамів ковбаси;
– 100 грамів цибулі;
– 90 грамів моркви;
– 60 грамів томатної пасти;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 250 мілілітрів овочевого бульйону;
– спеції: сіль, перець, майоран, запашний перець, лавровий лист – до смаку.

Приготування:

  1. Зовнішнє листя капусти очистіть, промийте та дрібно нашаткуйте.
  2. Моркву почистьте і натріть на крупній тертці.
  3. Ковбасу наріжте півкільцями, а цибулю подрібніть.
  4. Розігрійте олію у великій сковороді або каструлі.
  5. Додайте нарізану ковбасу та обсмажте до золотистої скоринки. Потім додайте подрібнену цибулю й смажте, поки вона не стане прозорою.
  6. До каструлі з ковбасою і цибулею додайте нашатковану капусту. Смажте кілька хвилин, постійно помішуючи, поки капуста не почне розм'якшуватися.
  7. Додайте терту моркву, лавровий лист, духмяний перець, майоран, сіль і перець на смак. Усе ретельно перемішайте.
  8. У каструлю влийте бульйон або воду, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні близько 40 – 50 хвилин, поки капуста не стане м'якою. Час від часу перемішуйте, щоб бігос не пригорів.
  9. Наприкінці тушкування додайте томатну пасту, перемішайте й готуйте ще 5 – 10 хвилин, щоб смаки поєдналися.
  10. Скуштуйте бігос і, за потреби, додайте сіль, перець або майоран.

Смачного!

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