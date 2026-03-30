Навіть найнадійніша техніка може підвести, перетворюючи м'ясо на безформну масу замість акуратного фаршу. Найчастіше проблема криється не в поломці самого девайса, а в недотриманні простих правил підготовки та збирання, розповідає Wedliny domowe.

На що варто звертати увагу при меленні мʼяса?

Насамперед охолодіть м’ясо перед роботою. За 30 – 40 хвилин покладіть його в морозилку, щоб воно стало злегка підмороженим. Теплий жир плавиться від тертя і забиває решітку, тоді як холодний продукт ніж ріже чітко та швидко.

Фарш буде ідеальним / Фото Pixabay

Також регулярно перевіряйте гостроту лез. Якщо ніж затупився, він не розсікає волокна, а тисне їх, вичавлюючи сік. Підточіть деталь на дрібному наждачному папері та обов’язково промийте її від металевого пилу.

Під час монтажу механізму стежте, щоб ріжуча сторона ножа була спрямована до решітки. Після фіксації гайки перевірте рукою хід шнека – він не повинен бовтатися. Якщо прилад раптом зупинився, негайно вимкніть його, розберіть корпус та очистьте шнек від жил або хрящів, які могли заклинити гвинт.

У чому поширена проблема електричних мʼясорубок?

У сучасних електрокерамічних приладах часто встановлюють пластикові шестерні або втулки. Це спеціальний захист: при потраплянні кістки ламається дешева пластикова деталь, рятуючи дорогий двигун від перегорання, підказує Gazeta powiatowa.

Якщо мотор працює, але шнек не крутиться – просто замініть пошкоджену втулку-запобіжник. Якщо не допомогло, то варто звернутися у сервісний центр, адже проблема може бути саме з мотором.

