Смаколик виглядає стильно й ідеально підходить для святкового столу. Як його швидко приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.
Цікаво Вразять гостей та рідних: три салати, які мають бути на столі на Новий рік
Мус з малиною
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 – 150 грамів замороженої малини;
– 10 невеликих листочків м'яти;
– 250 мілілітрів вершків (36% або 30%), дуже холодних;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 100 грамів чорного шоколаду;
– 25 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Малину акуратно розімніть і викладіть шарами в 4 середніх або 6 менших чашок чи склянок, заповнюючи приблизно на третину висоти. Залиште кілька найгарніших ягід для прикраси. Додайте до малини кілька невеликих листочків м’яти.
- Збийте половину вершків із цукровою пудрою до міцної піни. Розкладіть вершки в чашки поверх малини та поставте в холодильник на час приготування шоколадного мусу.
- Закип’ятіть другу половину вершків у каструлі на середньому вогні, зніміть із вогню та додайте поламаний кубиками шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розтане.
- Додайте вершкове масло шматочками, перемішуючи до отримання однорідної маси.
- Після охолодження вилийте шоколадний мус поверх збитих вершків, прикрасьте малиною та залиште десерт у холодильнику на годину.
- Якщо десерт зберігався в холодильнику довше, дістаньте його за пів години до подачі, щоб мус трохи розм’як.
Вони такі смачні: нові салати до свята.