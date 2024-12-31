Смаколик виглядає стильно й ідеально підходить для святкового столу. Як його швидко приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.

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Мус з малиною

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 – 150 грамів замороженої малини;

– 10 невеликих листочків м'яти;

– 250 мілілітрів вершків (36% або 30%), дуже холодних;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 25 грамів вершкового масла.

Приготування:

Малину акуратно розімніть і викладіть шарами в 4 середніх або 6 менших чашок чи склянок, заповнюючи приблизно на третину висоти. Залиште кілька найгарніших ягід для прикраси. Додайте до малини кілька невеликих листочків м’яти. Збийте половину вершків із цукровою пудрою до міцної піни. Розкладіть вершки в чашки поверх малини та поставте в холодильник на час приготування шоколадного мусу. Закип’ятіть другу половину вершків у каструлі на середньому вогні, зніміть із вогню та додайте поламаний кубиками шоколад. Помішуйте, поки шоколад повністю не розтане. Додайте вершкове масло шматочками, перемішуючи до отримання однорідної маси. Після охолодження вилийте шоколадний мус поверх збитих вершків, прикрасьте малиною та залиште десерт у холодильнику на годину. Якщо десерт зберігався в холодильнику довше, дістаньте його за пів години до подачі, щоб мус трохи розм’як.

Вони такі смачні: нові салати до свята.