Учасниця проєкту "МастерШеф" Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі поділилася простим покроковим рецептом. Такі плацинди дуже смачно їсти зі сметаною.
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Плацинди з гарбузом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів натертого гарбуза;
– 4 столові ложки цукру;
– 500 – 550 грамів борошна;
– 150 мілілітрів кефіру 2,5%;
– 150 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Дивіться, як приготувати плацинди: відео
Приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій терці, додайте цукор і гарно перемішайте.
- У велику миску просійте борошно, додайте теплу воду, кефір, сіль, олію, замісіть тісто, накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.
- Потім розділіть тісто на 6 частин, з кожної частини сформуйте кульку та тоненько розкачайте її.
- По центру тіста викладіть гарбузову начинку і сформуйте плацинди.
- Краї тіста складіть до центру, далі кути, які утворились, з'єднайте між собою та акуратно защипіть.
- Смажте плацинди на розігрітій пательні з обох сторін до золотистої скоринки.
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