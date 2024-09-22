Учасниця проєкту "МастерШеф" Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі поділилася простим покроковим рецептом. Такі плацинди дуже смачно їсти зі сметаною.

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Плацинди з гарбузом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів натертого гарбуза;

– 4 столові ложки цукру;

– 500 – 550 грамів борошна;

– 150 мілілітрів кефіру 2,5%;

– 150 мілілітрів теплої води;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Дивіться, як приготувати плацинди: відео

Приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій терці, додайте цукор і гарно перемішайте. У велику миску просійте борошно, додайте теплу воду, кефір, сіль, олію, замісіть тісто, накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хвилин. Потім розділіть тісто на 6 частин, з кожної частини сформуйте кульку та тоненько розкачайте її. По центру тіста викладіть гарбузову начинку і сформуйте плацинди. Краї тіста складіть до центру, далі кути, які утворились, з'єднайте між собою та акуратно защипіть. Смажте плацинди на розігрітій пательні з обох сторін до золотистої скоринки.

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