Учасниця проєкту "МастерШеф" Мирослава Пекарюк у своєму інстаграмі поділилася простим покроковим рецептом. Такі плацинди дуже смачно їсти зі сметаною.

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Плацинди з гарбузом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів натертого гарбуза;
– 4 столові ложки цукру;
– 500 – 550 грамів борошна;
– 150 мілілітрів кефіру 2,5%;
– 150 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.

Дивіться, як приготувати плацинди: відео

Приготування:

  1. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, натріть на великій терці, додайте цукор і гарно перемішайте.
  2. У велику миску просійте борошно, додайте теплу воду, кефір, сіль, олію, замісіть тісто, накрийте його рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.
  3. Потім розділіть тісто на 6 частин, з кожної частини сформуйте кульку та тоненько розкачайте її.
  4. По центру тіста викладіть гарбузову начинку і сформуйте плацинди.
  5. Краї тіста складіть до центру, далі кути, які утворились, з'єднайте між собою та акуратно защипіть.
  6. Смажте плацинди на розігрітій пательні з обох сторін до золотистої скоринки.

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