Бісквіт виходить таким вологим, що не потрібно чекати на просочування. Просто перемащуємо кремом – і смаколик вже на столі!

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Рецепт торта з ніжним бісквітом

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
– 250 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка розпушувача;
– пакетик ванільного цукру;
– 2 курячих яйця;
– 120 мілілітрів рослинної олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– будь-який крем.

Приготування:

  1. В одній мисці з'єднуємо усі сипучі продукти та добре перемішуємо.
  2. В іншій акуратно перемішуємо яйця, молоко та рослинну олію.
  3. З'єднуємо суміші та перемішуємо.
  4. Додаємо винний оцет, тісто почне трішки пінитися та світлішати.
  5. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо його олією.
  6. Виливаємо тісто у форму та випікаємо 45 хвилин при 180 градусах.
  7. Охолоджуємо корж, розрізаємо на 2 – 3 частини. Перемащуємо будь-яким улюбленим кремом.
  8. Зверху посипаємо горіхами та какао.

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