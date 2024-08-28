Бісквіт виходить таким вологим, що не потрібно чекати на просочування. Просто перемащуємо кремом – і смаколик вже на столі!

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Рецепт торта з ніжним бісквітом

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 50 грамів какао;

– 250 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка розпушувача;

– пакетик ванільного цукру;

– 2 курячих яйця;

– 120 мілілітрів рослинної олії;

– 1 столова ложка винного оцту;

– будь-який крем.

Приготування:

В одній мисці з'єднуємо усі сипучі продукти та добре перемішуємо. В іншій акуратно перемішуємо яйця, молоко та рослинну олію. З'єднуємо суміші та перемішуємо. Додаємо винний оцет, тісто почне трішки пінитися та світлішати. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо його олією. Виливаємо тісто у форму та випікаємо 45 хвилин при 180 градусах. Охолоджуємо корж, розрізаємо на 2 – 3 частини. Перемащуємо будь-яким улюбленим кремом. Зверху посипаємо горіхами та какао.

Вийде краще, ніж шарлотка: печемо яблучний хлібчик.