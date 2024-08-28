Бісквіт виходить таким вологим, що не потрібно чекати на просочування. Просто перемащуємо кремом – і смаколик вже на столі!
Не пропустіть Чи можливо приготувати збалансовану вечерю за 10 хвилин: є чудовий варіант
Рецепт торта з ніжним бісквітом
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
– 250 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка розпушувача;
– пакетик ванільного цукру;
– 2 курячих яйця;
– 120 мілілітрів рослинної олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– будь-який крем.
Приготування:
- В одній мисці з'єднуємо усі сипучі продукти та добре перемішуємо.
- В іншій акуратно перемішуємо яйця, молоко та рослинну олію.
- З'єднуємо суміші та перемішуємо.
- Додаємо винний оцет, тісто почне трішки пінитися та світлішати.
- Форму застеляємо пергаментом та змащуємо його олією.
- Виливаємо тісто у форму та випікаємо 45 хвилин при 180 градусах.
- Охолоджуємо корж, розрізаємо на 2 – 3 частини. Перемащуємо будь-яким улюбленим кремом.
- Зверху посипаємо горіхами та какао.
Вийде краще, ніж шарлотка: печемо яблучний хлібчик.