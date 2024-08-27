Омлет – дуже смачна та поживна страва, а особливо, якщо точно знати, які інгредієнти використовувати та з чим подавати. Знайдіть всі відповіді нижче!

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Омлети завчай готують з помідорами, перцем, цибулею, шинкою, шматочками курки та зеленню. Проте можна приготувати і солодкий варіант, найчастіше в яєчну масу додають фрукти (як свіжі, так і сушені), а також солодку пастилу або шматочки шоколаду. Зазвичай їх подають із цукровою пудрою, варенням, збитими вершками, глазур’ю або сиропом.

Омлет на вечерю

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

  1. Розбийте яйця в миску, додайте 50 мілілітрів молока і дрібку солі.
  2. Добре збийте суміш виделкою або вінчиком до однорідної консистенції.
  3. Розігрійте на середньому вогні сковороду і розтопіть 1 столову ложку вершкового масла.
  4. Вилийте яєчну суміш на сковороду і дайте їй підсмажитися, не перемішуючи, поки краї не почнуть відходити від сковороди.
  5. Коли омлет майже готовий, але ще трохи рідкий зверху, складіть його навпіл за допомогою лопатки.
  6. Готуйте ще 1 – 2 хвилини, щоб завершити процес приготування, і зніміть з вогню.
  7. Подавайте гарячим з улюбленими додатками.

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