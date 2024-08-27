Омлет – дуже смачна та поживна страва, а особливо, якщо точно знати, які інгредієнти використовувати та з чим подавати. Знайдіть всі відповіді нижче!

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Омлети завчай готують з помідорами, перцем, цибулею, шинкою, шматочками курки та зеленню. Проте можна приготувати і солодкий варіант, найчастіше в яєчну масу додають фрукти (як свіжі, так і сушені), а також солодку пастилу або шматочки шоколаду. Зазвичай їх подають із цукровою пудрою, варенням, збитими вершками, глазур’ю або сиропом.

Омлет на вечерю

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 50 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

Розбийте яйця в миску, додайте 50 мілілітрів молока і дрібку солі. Добре збийте суміш виделкою або вінчиком до однорідної консистенції. Розігрійте на середньому вогні сковороду і розтопіть 1 столову ложку вершкового масла. Вилийте яєчну суміш на сковороду і дайте їй підсмажитися, не перемішуючи, поки краї не почнуть відходити від сковороди. Коли омлет майже готовий, але ще трохи рідкий зверху, складіть його навпіл за допомогою лопатки. Готуйте ще 1 – 2 хвилини, щоб завершити процес приготування, і зніміть з вогню. Подавайте гарячим з улюбленими додатками.

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