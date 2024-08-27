Омлет – дуже смачна та поживна страва, а особливо, якщо точно знати, які інгредієнти використовувати та з чим подавати. Знайдіть всі відповіді нижче!
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Омлети завчай готують з помідорами, перцем, цибулею, шинкою, шматочками курки та зеленню. Проте можна приготувати і солодкий варіант, найчастіше в яєчну масу додають фрукти (як свіжі, так і сушені), а також солодку пастилу або шматочки шоколаду. Зазвичай їх подають із цукровою пудрою, варенням, збитими вершками, глазур’ю або сиропом.
Омлет на вечерю
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка вершкового масла.
Приготування:
- Розбийте яйця в миску, додайте 50 мілілітрів молока і дрібку солі.
- Добре збийте суміш виделкою або вінчиком до однорідної консистенції.
- Розігрійте на середньому вогні сковороду і розтопіть 1 столову ложку вершкового масла.
- Вилийте яєчну суміш на сковороду і дайте їй підсмажитися, не перемішуючи, поки краї не почнуть відходити від сковороди.
- Коли омлет майже готовий, але ще трохи рідкий зверху, складіть його навпіл за допомогою лопатки.
- Готуйте ще 1 – 2 хвилини, щоб завершити процес приготування, і зніміть з вогню.
- Подавайте гарячим з улюбленими додатками.
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