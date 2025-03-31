Важливо пам'ятти, що йдеться власне про харчові дріжджі. Вони допоможуть не просто вдосконалити ваші страви, а зроблять з вас майстра кулінарної справи, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Навіщо у їжу додають харчові дріжджі

Зазвичай харчові дріжджі стають чудовим доповненням до таких страв:

супи;

яєчня;

салати;

макарони;

смажені овочі;

локшина;

рагу.

Як пояснюють кулінари, це чудова і значно дешевша альтернатива тертому сиру пармезан. Також вони не містять цукру та глютену, тому стають чудовою опцією для тих, хто сидить на дієті.

Харчові дріжджі мають характерний сирний смак, однак важливо додавати їв в міру, інакше цей смаковий відтінок переб'є усі інші.

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