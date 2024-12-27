Смачно, просто і бюджетно – усі ці характеристики поєднує в собі печінковий хлібець. Його приготування легко поєднати з іншими справами, тож він ніколи не буде головним болем господинь. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Смачненьке".

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Рецепт печінкового хлібця

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– печінка – 500 грамів;

– петрушка, кріп, зелена цибуля – за смаком;

– солодкий червоний перець – за смаком;

– яйця – 9 штук;

– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

Відваріть печінку разом із чотирма яйцями. Наріжте печінку невеликими шматочками, а яйця – кубиками. Подрібніть будь-яку зелень, яка вам до смаку. Для заливки змішайте сирі яйця, додайте сіль, перець та спеції на ваш розсуд. З'єднайте печінку з яйцями, зелень і нарізану зелену цибулю. Додайте підготовлену заливку до суміші та добре перемішайте. За бажанням додайте до маси нарізаний кубиками солодкий перець або моркву. Викладіть отриману масу у форму для запікання, попередньо застелену фольгою. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте приблизно 40 хвилин.

Смачного!

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