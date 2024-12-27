Смачно, просто і бюджетно – усі ці характеристики поєднує в собі печінковий хлібець. Його приготування легко поєднати з іншими справами, тож він ніколи не буде головним болем господинь. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Смачненьке".
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Рецепт печінкового хлібця
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– печінка – 500 грамів;
– петрушка, кріп, зелена цибуля – за смаком;
– солодкий червоний перець – за смаком;
– яйця – 9 штук;
– сіль, перець, спеції – до смаку.
Приготування:
- Відваріть печінку разом із чотирма яйцями.
- Наріжте печінку невеликими шматочками, а яйця – кубиками.
- Подрібніть будь-яку зелень, яка вам до смаку.
- Для заливки змішайте сирі яйця, додайте сіль, перець та спеції на ваш розсуд.
- З'єднайте печінку з яйцями, зелень і нарізану зелену цибулю.
- Додайте підготовлену заливку до суміші та добре перемішайте.
- За бажанням додайте до маси нарізаний кубиками солодкий перець або моркву.
- Викладіть отриману масу у форму для запікання, попередньо застелену фольгою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте приблизно 40 хвилин.
Смачного!
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