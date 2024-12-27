Смачно, просто і бюджетно – усі ці характеристики поєднує в собі печінковий хлібець. Його приготування легко поєднати з іншими справами, тож він ніколи не буде головним болем господинь. 24 Канал пропонує скористатися рецептом від порталу "Смачненьке".

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Рецепт печінкового хлібця

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– печінка – 500 грамів;
– петрушка, кріп, зелена цибуля – за смаком;
– солодкий червоний перець – за смаком;
– яйця – 9 штук;
– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть печінку разом із чотирма яйцями.
  2. Наріжте печінку невеликими шматочками, а яйця – кубиками.
  3. Подрібніть будь-яку зелень, яка вам до смаку.
  4. Для заливки змішайте сирі яйця, додайте сіль, перець та спеції на ваш розсуд.
  5. З'єднайте печінку з яйцями, зелень і нарізану зелену цибулю.
  6. Додайте підготовлену заливку до суміші та добре перемішайте.
  7. За бажанням додайте до маси нарізаний кубиками солодкий перець або моркву.
  8. Викладіть отриману масу у форму для запікання, попередньо застелену фольгою.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте приблизно 40 хвилин.

Смачного!

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