Насичений аромат спецій і хрустка скоринка створюють феєрію смаку. Така страва стає центром уваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Ребра на Новий рік

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми ребер;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– пів столової ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка орегано;
– 2 чайні ложки солодкого перцю;
– 4 зубчики часнику;
– чебрець – до смаку;
– спеції: сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
  2. Натріть ребра маринадом і залиште їх маринуватися на годину.
  3. Обсмажте ребра з усіх боків.
  4. Випікайте ребра протягом 90 хвилин за температури 160 градусів.
  5. Наприкінці запікання підвищте температуру до 200 градусів, щоб отримати хрустку скоринку.

Смачного!

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