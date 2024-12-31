Насичений аромат спецій і хрустка скоринка створюють феєрію смаку. Така страва стає центром уваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Ребра на Новий рік
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми ребер;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– пів столової ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка орегано;
– 2 чайні ложки солодкого перцю;
– 4 зубчики часнику;
– чебрець – до смаку;
– спеції: сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Натріть ребра маринадом і залиште їх маринуватися на годину.
- Обсмажте ребра з усіх боків.
- Випікайте ребра протягом 90 хвилин за температури 160 градусів.
- Наприкінці запікання підвищте температуру до 200 градусів, щоб отримати хрустку скоринку.
Смачного!
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