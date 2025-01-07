Ця страва перетворить сімейне застілля на свято смаку. Печеня чудово доповнить будь-який гарнір та змусить всіх відчути незабутнє задоволення від трапези. 24 Канал рекомендує зберегти рецепт печені від порталу Gotujmy.

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Рецепт печені зі шпинатом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

м'ясний шар:

– 500 грамів фаршу (свинина);

– 1 цибулина;

– 1/2 вареної моркви;

– 1/2 вареного кореня петрушки;

– 1 яйце;

– 1 – 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солодкої паприки (плоска);

– 1 чайна ложка сушеної петрушки;

– мускатний горіх – до смаку;

– сіль і перець – до смаку.

Шпинатний шар:

– 450 грамів замороженого шпинату;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 зубчик часнику;

– сіль і перець – до смаку.

Приготування:

Відварену моркву та корінь петрушки натріть на великій тертці, а цибулю дрібно наріжте. Змішайте фарш, підготовлені овочі, подрібнений часник, яйце, панірувальні сухарі та всі спеції. Ретельно вимісіть масу. Приправте суміш сіллю та перцем до смаку і розділіть її на дві рівні частини. На вершковому маслі обсмажте шпинат із дрібно нарізаним часником, додайте сіль і перець. На деко, застелене пергаментом, викладіть у такій послідовності: перший шар м’ясної суміші, потім шпинат, і зверху ще один шар м’яса. Запікайте 35 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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