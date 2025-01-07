Ця страва перетворить сімейне застілля на свято смаку. Печеня чудово доповнить будь-який гарнір та змусить всіх відчути незабутнє задоволення від трапези. 24 Канал рекомендує зберегти рецепт печені від порталу Gotujmy.
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Рецепт печені зі шпинатом
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
м'ясний шар:
– 500 грамів фаршу (свинина);
– 1 цибулина;
– 1/2 вареної моркви;
– 1/2 вареного кореня петрушки;
– 1 яйце;
– 1 – 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солодкої паприки (плоска);
– 1 чайна ложка сушеної петрушки;
– мускатний горіх – до смаку;
– сіль і перець – до смаку.
Шпинатний шар:
– 450 грамів замороженого шпинату;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 зубчик часнику;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
Відварену моркву та корінь петрушки натріть на великій тертці, а цибулю дрібно наріжте.
Змішайте фарш, підготовлені овочі, подрібнений часник, яйце, панірувальні сухарі та всі спеції. Ретельно вимісіть масу.
Приправте суміш сіллю та перцем до смаку і розділіть її на дві рівні частини.
На вершковому маслі обсмажте шпинат із дрібно нарізаним часником, додайте сіль і перець.
На деко, застелене пергаментом, викладіть у такій послідовності: перший шар м’ясної суміші, потім шпинат, і зверху ще один шар м’яса.
Запікайте 35 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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