Різдвяний калач – це символ добробуту, миру та спокою. Його рецепт українці передають з покоління у покоління. 24 Канал пропонує відчути неповторний смак традицій з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт різдвяного калача

  • Час: 4 години (сумарно)
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 150 мілілітрів молока (2,5%);
– 50 грамів сметани (20%);
– 30 грамів вершкового масла (73%);
– 1 яйце;
– 40 грамів цукру;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 60 грамів родзинок.
Додатково:
– 15 грамів маку;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка молока (2,5%);
– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії.

Приготування:

  1. Заздалегідь просійте борошно через сито, щоб воно стало пухким. Вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно розм’якшилося. Родзинки промийте під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками.
  2. У теплому молоці розчиніть сухі дріжджі, перемішайте та залиште в теплому місці на 10 хвилин, щоб вони активувалися.
  3. В окремій глибокій мисці збийте яйце, додайте цукор і ванільний цукор. Збийте суміш ручним віничком до утворення легкої піни.
  4. Додайте до яєчної суміші молоко з дріжджами та добре перемішайте, щоб усі інгредієнти об’єдналися. Додайте сметану, сіль і знову ретельно перемішайте.
  5. Почніть поступово додавати просіяне борошно, вводячи його невеликими порціями. Після кожного додавання ретельно перемішуйте, щоб уникнути грудочок.
  6. Коли все борошно додане, почніть замішувати тісто руками. Місіть приблизно 5 хвилин, доки тісто не стане гладким і почне відставати від стінок миски.
  7. Додайте розм’якшене вершкове масло невеликими порціями, ретельно вмішуючи кожну порцію в тісто. Після введення всього масла замісіть тісто ще протягом 5 хвилин. Тісто має бути м’яким, еластичним і майже не липнути до рук.
  8. Перекладіть тісто на робочу поверхню, присипану борошном, і ще раз ретельно вимісіть. Потім змастіть миску рослинною олією, покладіть у неї тісто, накрийте харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години.
  9. Коли тісто підніметься і збільшиться в об’ємі, викладіть його на поверхню, сформуйте кулю та розділіть навпіл. З кожної половини зробіть кулю, накрийте рушником і залиште на 15 хвилин.
  10. Через 15 хвилин одну частину тіста залиште під рушником, а з іншою працюйте. Присипте обробну дошку борошном, розкачайте тісто в прямокутний пласт. На один із довгих країв викладіть родзинки, злегка втиснувши їх у тісто.
  11. Скрутіть пласт тіста в рулет і защипніть краї. Прокатайте рулетик по поверхні, щоб згладити шов. Повторіть ті ж дії з другою частиною тіста.
  12. Рулетики прокатайте, щоб вони стали довжиною 50 – 55 сантиметрів. Складіть їх один на одного та перекрутіть кілька разів, формуючи джгут. Зверніть джгут у кільце, з’єднавши краї, щоб отримати форму калача.
  13. Перекладіть калач у круглу форму для випікання, залиште в теплому місці ще на 1 годину.
  14. Духовку розігрійте до 180 градусів. У мисці збийте яйце з молоком, змастіть калач цією сумішшю та посипте маком. Випікайте 40 – 60 хвилин, орієнтуючись на потужність вашої духовки.
  15. Після випікання залиште калач остигати у формі приблизно 10 хвилин, а потім перекладіть на дошку для повного охолодження.

Смачного!

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