Навіть із кількох інгредієнтів можна приготувати смачну й поживну страву. Омлет – ідеальний варіант для швидкого сніданку чи легкого обіду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Joy food sunshine.

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Омлет із залишків новорічного застілля

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 150 грамів готового м’яса, ковбаси чи риби (до смаку);

– 100 грамів овочів (перець, гриби, або картопля);

– 50 грамів сиру;

– 2 столові ложки молока або води;

– сіль і перець – до смаку;

– 1 столова ложка рослинної олії або вершкового масла.

Приготування:

Підготуйте залишки їжі: наріжте м’ясо чи рибу, подрібніть овочі та натріть сир. У мисці збийте яйця з молоком, додайте сіль і перець. На розігріту сковороду з олією викладіть овочі та м’ясо. Обсмажуйте 2 – 3 хвилини, помішуючи. Влийте яєчну суміш і розподіліть рівномірно. Посипте зверху сиром. Накрийте сковороду кришкою й готуйте омлет на слабкому вогні 5 – 7 хвилин, поки він повністю не пропечеться. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

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