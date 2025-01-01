Навіть із кількох інгредієнтів можна приготувати смачну й поживну страву. Омлет – ідеальний варіант для швидкого сніданку чи легкого обіду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Joy food sunshine.
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Омлет із залишків новорічного застілля
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 150 грамів готового м’яса, ковбаси чи риби (до смаку);
– 100 грамів овочів (перець, гриби, або картопля);
– 50 грамів сиру;
– 2 столові ложки молока або води;
– сіль і перець – до смаку;
– 1 столова ложка рослинної олії або вершкового масла.
Приготування:
- Підготуйте залишки їжі: наріжте м’ясо чи рибу, подрібніть овочі та натріть сир.
- У мисці збийте яйця з молоком, додайте сіль і перець.
- На розігріту сковороду з олією викладіть овочі та м’ясо. Обсмажуйте 2 – 3 хвилини, помішуючи. Влийте яєчну суміш і розподіліть рівномірно.
- Посипте зверху сиром.
- Накрийте сковороду кришкою й готуйте омлет на слабкому вогні 5 – 7 хвилин, поки він повністю не пропечеться.
- Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
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