Печені яблука – це недорого та просто, саме тому їх так часто продають на різдвяних ярмарках. Якщо вам подобається смак яблук і аромат кориці, обов'язково їх приготуйте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Печені яблука
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 2 чайні ложки кориці;
за бажанням:
– мед – до смаку;
– збиті вершки – до смаку;
– ванільне морозиво – до смаку.
Приготування:
- Помийте яблука, очистьте їх від шкірки, видаліть насіння та наріжте великими шматочками.
- Уникайте занадто дрібної нарізки, щоб яблука не розвалилися під час запікання.
- Викладіть нарізані яблука на деко, застелене алюмінієвою фольгою, та рясно посипте корицею.
- Поставте деко в розігріту до 170 градусів духовку й запікайте протягом 10 – 15 хвилин.
- Дістаньте яблука з духовки, а після того, як вони трохи запаряться, розкладіть у миски або чашки.
- Якщо яблука недостатньо солодкі, полийте їх медом або посипте цукром.
- Чудово смакують зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.
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