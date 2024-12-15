Печені яблука – це недорого та просто, саме тому їх так часто продають на різдвяних ярмарках. Якщо вам подобається смак яблук і аромат кориці, обов'язково їх приготуйте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Печені яблука

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 2 чайні ложки кориці;

за бажанням:

– мед – до смаку;

– збиті вершки – до смаку;

– ванільне морозиво – до смаку.

Приготування:

Помийте яблука, очистьте їх від шкірки, видаліть насіння та наріжте великими шматочками. Уникайте занадто дрібної нарізки, щоб яблука не розвалилися під час запікання. Викладіть нарізані яблука на деко, застелене алюмінієвою фольгою, та рясно посипте корицею. Поставте деко в розігріту до 170 градусів духовку й запікайте протягом 10 – 15 хвилин. Дістаньте яблука з духовки, а після того, як вони трохи запаряться, розкладіть у миски або чашки. Якщо яблука недостатньо солодкі, полийте їх медом або посипте цукром. Чудово смакують зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.

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