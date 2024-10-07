Поки триває сезон, обов'язково слід взяти до уваги рецепт маслюків зі сметаною, повідомляє Коліжанка. Їх дуже просто готувати, а результат точно вийде неймовірним!
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Маслюки зі сметаною
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів маслюків;
– 400 грамів сметани;
– 2 цибулі;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1 склянка борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Для початку почистіть гриби: видаліть шкірку, сміття та промийте під проточною водою.
- Наріжте на довільні шматочки та відваріть у підсоленій воді.
- Розтопіть шматок масла та обмажте нарізану пів кільцями цибулю.
- У сковорідку перекладіть відварені маслюки та обсмажити їх протягом 10 хвилин на маленькому вогні.
- Помішуйте весь час лопаткою.
- Після випарювання всієї рідини маслюки посипте борошном, добре перемішайте, щоб борошно просочилося маслом.
- Смажте гриби ще кілька хвилин.
- Влийте до грибів сметану та всипте спеції.
- Потушіть страву ще кілька хвилин.
- Подавайте з пастою чи улюбленим гарніром.
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