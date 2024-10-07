Поки триває сезон, обов'язково слід взяти до уваги рецепт маслюків зі сметаною, повідомляє Коліжанка. Їх дуже просто готувати, а результат точно вийде неймовірним!

Цікаво Огірки стануть м'якими, а розсіл – мутним: що не можна додавати до консервації

Маслюки зі сметаною

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів маслюків;

– 400 грамів сметани;

– 2 цибулі;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 склянка борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Для початку почистіть гриби: видаліть шкірку, сміття та промийте під проточною водою. Наріжте на довільні шматочки та відваріть у підсоленій воді. Розтопіть шматок масла та обмажте нарізану пів кільцями цибулю. У сковорідку перекладіть відварені маслюки та обсмажити їх протягом 10 хвилин на маленькому вогні. Помішуйте весь час лопаткою. Після випарювання всієї рідини маслюки посипте борошном, добре перемішайте, щоб борошно просочилося маслом. Смажте гриби ще кілька хвилин. Влийте до грибів сметану та всипте спеції. Потушіть страву ще кілька хвилин. Подавайте з пастою чи улюбленим гарніром.

Як приготувати смачну піцу: варіант з шоколадом.