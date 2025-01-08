Картопляні палюшки із сиром завжди доречні на столі, адже це страва, яка передається вже поколіннями! Вони не вимагають особливих кулінарних навичок чи складних інгредієнтів, а результат завжди виходить найкращим. 24 Канал пропонує пригадати смак традицій з рецептом "Агротер".
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Рецепт картопляних палюшок з сиром
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 1 склянка борошна;
– свиняче сало — до смаку;
– цибуля — до смаку;
– сметана — до смаку;
– сіль — до смаку;
– перець — до смаку;
Приготування:
Зваріть картоплю в шкірці, після чого очистіть її.
Пропустіть картоплю через м’ясорубку разом із сиром. Додайте яйця, склянку борошна, сіль і перець до смаку. Замісіть м’яке, еластичне тісто.
Присипте робочу поверхню борошном. Сформуйте з тіста довгу ковбаску, трохи її приплюсніть. Наріжте тісто на подовгасті шматочки.
Закип’ятіть воду у великій каструлі та додайте сіль. Опустіть палюшки в киплячу воду.
Після того, як вони спливуть на поверхню, зменшіть вогонь і варіть ще 1 – 2 хвилини. Дістаньте готові палюшки за допомогою друшляка.
Полийте страву підсмаженими шкварками з цибулею та подавайте зі сметаною.
Смачного!
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