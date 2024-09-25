Якщо запекти свинячу шийку з помідорами, її смак буде просто ідеальним, і ніхто не зможе перед ним встояти, повідомляє Smakosze. Цей рецепт також хороший тим, що більшість інгредієнтів вже є у вас на кухні.
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Свиняча шия з помідорами
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,4 кілограма свинячої шиї;
– 3 помідори;
– 10 скибочок сиру для запікання;
– 1 столова ложка олії;
– 2 чайні ложки гранульованого часнику;
– 2 чайні ложки чебрецю;
– 2 чайні ложки орегано;
– 1 чайна ложка солодкого меленого перцю;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Для початку слід приготувати маринад: налийте у миску олію і додайте орегано, чебрець, часник, паприку та перець.
- Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Потім наріжте вимиті помідори тонкими скибочками.
- Свинячу шийку надріжте майже до кінця, а потім змастіть приготованим маринадом.
- У кожен надріз помістіть шматочок помідора і сиру.
- Скріпіть всю композицію шпажками.
- Готове м’ясо викладіть у форму для запікання.
- Розігрійте духовку до 220 градусів і помістіть туди м'ясо. Випікайте його при цій температурі 30 хвилин, потім зменшіть до 160 градусів і запікайте ще годину.
- Після запікання вийміть шпажки.
- Наріжте м'ясо шматочками і подавайте на вечерю з улюбленими додатками.
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