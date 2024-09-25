Якщо запекти свинячу шийку з помідорами, її смак буде просто ідеальним, і ніхто не зможе перед ним встояти, повідомляє Smakosze. Цей рецепт також хороший тим, що більшість інгредієнтів вже є у вас на кухні.

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Свиняча шия з помідорами

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,4 кілограма свинячої шиї;

– 3 помідори;

– 10 скибочок сиру для запікання;

– 1 столова ложка олії;

– 2 чайні ложки гранульованого часнику;

– 2 чайні ложки чебрецю;

– 2 чайні ложки орегано;

– 1 чайна ложка солодкого меленого перцю;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Для початку слід приготувати маринад: налийте у миску олію і додайте орегано, чебрець, часник, паприку та перець. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Потім наріжте вимиті помідори тонкими скибочками. Свинячу шийку надріжте майже до кінця, а потім змастіть приготованим маринадом. У кожен надріз помістіть шматочок помідора і сиру. Скріпіть всю композицію шпажками. Готове м’ясо викладіть у форму для запікання. Розігрійте духовку до 220 градусів і помістіть туди м'ясо. Випікайте його при цій температурі 30 хвилин, потім зменшіть до 160 градусів і запікайте ще годину. Після запікання вийміть шпажки. Наріжте м'ясо шматочками і подавайте на вечерю з улюбленими додатками.

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