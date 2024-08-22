Такий лінивий Київський торт готується елементарно. Впорається навіть той, хто впевнений, що не вміє готувати.
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Лінивий Київський торт
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів печива безе;
– 200 грамів масла 73%;
– 440 грамів згущеного молока;
– волоські горіхи до смаку.
Приготування:
- Масло та згущене молоко витримайте за кімнатної температури близько години.
- На м'яке масло вилийте згущене молоко та ретельно розмішайте.
- Форму для торта застеліть харчовою плівкою так, щоб вона звисала через край.
- Викладіть щільним шаром печиво та заповніть порожнини поламаними шматочками. Вилийте половину крему та розрівняйте.
- Викладіть другий шар печива, також заповнюючи всі порожнини. Залийте рештою крему. Струсіть форму, щоб крем розподілився поміж печивом.
- Накрийте торт чистим поліетиленовим пакетом та утрамбуйте масу. Поставте торт у холодильник на 2 години.
- Дістаньте застиглий торт із холодильника, викладіть на тарілку, зніміть плівку та посипте подрібненим печивом або горіхами.
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