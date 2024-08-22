Такий лінивий Київський торт готується елементарно. Впорається навіть той, хто впевнений, що не вміє готувати.

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Лінивий Київський торт

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 400 грамів печива безе;
– 200 грамів масла 73%;
– 440 грамів згущеного молока;
– волоські горіхи до смаку.

Приготування:

  1. Масло та згущене молоко витримайте за кімнатної температури близько години.
  2. На м'яке масло вилийте згущене молоко та ретельно розмішайте.
  3. Форму для торта застеліть харчовою плівкою так, щоб вона звисала через край.
  4. Викладіть щільним шаром печиво та заповніть порожнини поламаними шматочками. Вилийте половину крему та розрівняйте.
  5. Викладіть другий шар печива, також заповнюючи всі порожнини. Залийте рештою крему. Струсіть форму, щоб крем розподілився поміж печивом.
  6. Накрийте торт чистим поліетиленовим пакетом та утрамбуйте масу. Поставте торт у холодильник на 2 години.
  7. Дістаньте застиглий торт із холодильника, викладіть на тарілку, зніміть плівку та посипте подрібненим печивом або горіхами.

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