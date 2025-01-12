Хоча в багатьох рецептах рекомендується очищати імбир перед тим, як нарізати або натирати, кулінари ставлять під сумнів необхідність цього кроку. Чи справді очищення імбиру необхідне, розповідає 24 Канал з посиланням на UAportal.

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Чи треба чистити імбир

Експерти уточнили, що чищення імбиру не є обов'язковою умовою для приготування. Натомість рекомендують ретельно промити імбир під прохолодною водою, щоб усунути будь-який бруд. Після промивання обрізати будь-які непривабливі ділянки, такі як краї корінця або будь-які пошкоджені частини шкірки.