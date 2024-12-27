Вафельний торт – це спогади про дитинство, в які так легко повернутися. Тим паче, що процес приготування не займає часу та зусиль, треба тільки трішки зачекати, щоб вафлі добре просочилися. 24 Канал пропонує пригадати цей смаколик з рецептом порталу Cookpad.
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Рецепт вафельного торта зі згущеним молоком
Час: 1 година
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 2 пачки круглих вафельних коржів;
– 300 грамів згущеного молока з какао;
– 440 грамів згущеного молока білого;
– густий джем – до смаку;
– 50 грамів мигдалю;
– білий шоколад – для прикраси.
Приготування:
Збираємо торт, послідовно перемащуючи вафлі білою різною згущенкою та джемом.
Повторюємо ці шари, доки вистачає вафель.
З цією кількістю вафель повинен вийти високий торт.
Верхній шар покриваємо залишками згущеного молока, посипаємо подрібненим мигдалем і натертим білим шоколадом.
Дайте торту просочитися в прохолодному місці протягом 12–24 годин.
Смачного!
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