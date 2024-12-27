Вафельний торт – це спогади про дитинство, в які так легко повернутися. Тим паче, що процес приготування не займає часу та зусиль, треба тільки трішки зачекати, щоб вафлі добре просочилися. 24 Канал пропонує пригадати цей смаколик з рецептом порталу Cookpad.

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Рецепт вафельного торта зі згущеним молоком

Час : 1 година

Порцій: 12

Інгредієнти:

– 2 пачки круглих вафельних коржів;

– 300 грамів згущеного молока з какао;

– 440 грамів згущеного молока білого;

– густий джем – до смаку;

– 50 грамів мигдалю;

– білий шоколад – для прикраси.

Приготування:

Збираємо торт, послідовно перемащуючи вафлі білою різною згущенкою та джемом. Повторюємо ці шари, доки вистачає вафель. З цією кількістю вафель повинен вийти високий торт. Верхній шар покриваємо залишками згущеного молока, посипаємо подрібненим мигдалем і натертим білим шоколадом. Дайте торту просочитися в прохолодному місці протягом 12–24 годин.

Смачного!

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