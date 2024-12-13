Ця страва чудово пасує до будь-якого приводу – сімейної вечері чи зустрічі з друзями. Усе, що потрібно для домашнього затишку, – ніжна паста та пряний соус із фаршем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.

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Паста з соусом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– половина цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 250 грамів курячого або індичого фаршу;
– 2 чайні ложки орегано;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 склянка бульйону;
– 300 грамів томатного пюре або консервованих помідорів;
– 2 чайні ложки соусу;
– 150 грамів спагеті;
– 4 столові ложки тертого пармезану або іншого сиру.

Приготування:

  1. Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії у великій сковороді. Додайте пропущений через прес часник і трохи обсмажте.
  2. Додайте фарш і смажте, часто помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин. Приправте сіллю, перцем, орегано та паприкою.
  3. Влийте гарячий бульйон і доведіть до кипіння.
  4. Додайте подрібнені консервовані помідори та знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та варіть приблизно 15 – 30 хвилин.
  5. Подавайте спагеті з соусом та сиром.

Він такий розкішний: як приготувати особливий торт на свята.