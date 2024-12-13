Ця страва чудово пасує до будь-якого приводу – сімейної вечері чи зустрічі з друзями. Усе, що потрібно для домашнього затишку, – ніжна паста та пряний соус із фаршем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.

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Паста з соусом

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– половина цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 250 грамів курячого або індичого фаршу;

– 2 чайні ложки орегано;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 склянка бульйону;

– 300 грамів томатного пюре або консервованих помідорів;

– 2 чайні ложки соусу;

– 150 грамів спагеті;

– 4 столові ложки тертого пармезану або іншого сиру.

Приготування:

Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії у великій сковороді. Додайте пропущений через прес часник і трохи обсмажте. Додайте фарш і смажте, часто помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин. Приправте сіллю, перцем, орегано та паприкою. Влийте гарячий бульйон і доведіть до кипіння. Додайте подрібнені консервовані помідори та знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та варіть приблизно 15 – 30 хвилин. Подавайте спагеті з соусом та сиром.

Він такий розкішний: як приготувати особливий торт на свята.