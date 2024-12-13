Ця страва чудово пасує до будь-якого приводу – сімейної вечері чи зустрічі з друзями. Усе, що потрібно для домашнього затишку, – ніжна паста та пряний соус із фаршем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku.
Цікаво Як запекти курку в духовці: простий рецепт до свята
Паста з соусом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– половина цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 250 грамів курячого або індичого фаршу;
– 2 чайні ложки орегано;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 склянка бульйону;
– 300 грамів томатного пюре або консервованих помідорів;
– 2 чайні ложки соусу;
– 150 грамів спагеті;
– 4 столові ложки тертого пармезану або іншого сиру.
Приготування:
- Обсмажте нарізану кубиками цибулю на оливковій олії у великій сковороді. Додайте пропущений через прес часник і трохи обсмажте.
- Додайте фарш і смажте, часто помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин. Приправте сіллю, перцем, орегано та паприкою.
- Влийте гарячий бульйон і доведіть до кипіння.
- Додайте подрібнені консервовані помідори та знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою та варіть приблизно 15 – 30 хвилин.
- Подавайте спагеті з соусом та сиром.
Він такий розкішний: як приготувати особливий торт на свята.