Потрібно зовсім небагато, щоб ваші сирники вважали витвором кулінарного мистецтва. Увесь секрет полягає у зміні підході їх приготування, розповідає Господинька.
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Рецепт сирників у соусі
Час: 30 хвилин + кілька годин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі;
– дрібка ваніліну;
– 2 столові ложки борошна;
для соусу:
– 300 грамів сметани;
– 3 столові ложки цукру.
Приготування:
- Всі інгредієнти для сирників добре перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин.
- Посипаємо стіл борошном та формуємо сирники.
- Обсмажуємо їх на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Сметану змішуємо з цукром та доводимо до кипіння на середньому вогні.
- Заливаємо сирники соусом та залишаємо на кілька годин.
Смачного!
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