Поєднання яєць, шинки та сиру завжди виглядає надійним та перевіреним рішенням, яке гарантовано подарує фантастичний результат. Не треба навіть стояти біля плити – цього разу ми скористаємося духовкою.
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Рецепт сніданку з яйцем, шинкою та сиром
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів томатного пюре;
– 120 грамів консервованої квасолі;
– 2 великі скибочки шинки;
– 4 яйця;
– 5 столових ложок тертого сиру;
– спеції, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів (режим верх-низ, без конвекції). Підготуйте дві форми для запікання.
- Квасолю промийте під водою і ретельно обсушіть.
- Томатне пюре розлийте по посудинах. Додайте трохи квасолі.
- Зверху покладіть скибочку шинки. Збийте по два яйця на кожну порцію.
- Посипте улюбленими спеціями або сумішшю трав.
- Зверху викладіть тертий сир.
- Поставте форми в духовку і запікайте приблизно 15 – 20 хвилин, поки білки не схопляться.
Смачного!
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