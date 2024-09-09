Поєднання яєць, шинки та сиру завжди виглядає надійним та перевіреним рішенням, яке гарантовано подарує фантастичний результат. Не треба навіть стояти біля плити – цього разу ми скористаємося духовкою.

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Рецепт сніданку з яйцем, шинкою та сиром

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів томатного пюре;

– 120 грамів консервованої квасолі;

– 2 великі скибочки шинки;

– 4 яйця;

– 5 столових ложок тертого сиру;

– спеції, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів (режим верх-низ, без конвекції). Підготуйте дві форми для запікання. Квасолю промийте під водою і ретельно обсушіть. Томатне пюре розлийте по посудинах. Додайте трохи квасолі. Зверху покладіть скибочку шинки. Збийте по два яйця на кожну порцію. Посипте улюбленими спеціями або сумішшю трав. Зверху викладіть тертий сир. Поставте форми в духовку і запікайте приблизно 15 – 20 хвилин, поки білки не схопляться.

Смачного!

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