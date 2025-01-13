Такий десерт ідеально підходить для затишних родинних вечорів чи чаювання з друзями. Завдяки крем-сиру він набуває вершкової ніжності, яка сподобається кожному, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram Володимира Ярославського.

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Гарбузовий пиріг

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

Для пирога:

– 600 грамів тертого гарбуза;

– 260 грамів цукру;

– 300 – 325 грамів борошна;

– 175 грамів світлих родзинок;

– 4 яйця;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 100 грамів рослинної олії;

– 100 грамів вершкового масла;

– цедра 1 апельсина;

– сік половини апельсина;

– 15 – 16 грамів міксу спецій (кориця, імбир, аніс, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець);

– 20 грамів розпушувача;

– дрібка солі.

Для крему:

– 500 грамів крем-сиру;

– 100 грамів цукрової пудри.

Як приготувати гарбузовий пиріг: відео

Приготування:

Підготуйте гарбуз: очистьте його та натріть на дрібній тертці. Переконайтеся, що гарбуз солодкий і ароматний. Родзинки залийте окропом, залиште на кілька хвилин і злийте воду. Горіхи дрібно поріжте ножем. Додайте до гарбуза розтоплене вершкове масло, олію та всі інші інгредієнти з рецепта. Ретельно перемішайте, щоб маса стала однорідною. Викладіть суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом. Розігрійте духовку до 175 градусів і випікайте пиріг близько 55 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою або термометром (всередині пирога має бути 100 градусів). Поки корж охолоджується, приготуйте крем. Змішайте крем-сир із цукровою пудрою, доки маса не стане однорідною. За бажанням зробіть більш повітряний крем, додавши збите масло, цукрову пудру, сік апельсина та цедру. Розріжте корж навпіл, змастіть кремом і з'єднайте частини. Верх і боки теж покрийте кремом. За бажанням прикрасьте пиріг цитрусовою цедрою або горіхами.

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