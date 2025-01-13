Такий десерт ідеально підходить для затишних родинних вечорів чи чаювання з друзями. Завдяки крем-сиру він набуває вершкової ніжності, яка сподобається кожному, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram Володимира Ярославського.
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Гарбузовий пиріг
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для пирога:
– 600 грамів тертого гарбуза;
– 260 грамів цукру;
– 300 – 325 грамів борошна;
– 175 грамів світлих родзинок;
– 4 яйця;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 100 грамів рослинної олії;
– 100 грамів вершкового масла;
– цедра 1 апельсина;
– сік половини апельсина;
– 15 – 16 грамів міксу спецій (кориця, імбир, аніс, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець);
– 20 грамів розпушувача;
– дрібка солі.
Для крему:
– 500 грамів крем-сиру;
– 100 грамів цукрової пудри.
Як приготувати гарбузовий пиріг: відео
Приготування:
- Підготуйте гарбуз: очистьте його та натріть на дрібній тертці. Переконайтеся, що гарбуз солодкий і ароматний.
- Родзинки залийте окропом, залиште на кілька хвилин і злийте воду.
- Горіхи дрібно поріжте ножем.
- Додайте до гарбуза розтоплене вершкове масло, олію та всі інші інгредієнти з рецепта.
- Ретельно перемішайте, щоб маса стала однорідною.
- Викладіть суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом.
- Розігрійте духовку до 175 градусів і випікайте пиріг близько 55 хвилин.
- Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою або термометром (всередині пирога має бути 100 градусів).
- Поки корж охолоджується, приготуйте крем.
- Змішайте крем-сир із цукровою пудрою, доки маса не стане однорідною. За бажанням зробіть більш повітряний крем, додавши збите масло, цукрову пудру, сік апельсина та цедру.
- Розріжте корж навпіл, змастіть кремом і з'єднайте частини.
- Верх і боки теж покрийте кремом. За бажанням прикрасьте пиріг цитрусовою цедрою або горіхами.
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