Минтай – це можливість не лише поласувати смачною рибкою, а й отримати багато користі, якою тішать морські продукти. Якщо додати сюди улюблену картопельку, то сміливо можна говорити про кулінарний шедевр.
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Рецепт минтаю з картоплею
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 900 грамів філе минтаю;
– 10 картоплин;
– 1 лимон;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Форму для випікання змащуємо олією.
- Картоплю нарізаємо скибочками та викладаємо у форму. Посипаємо спеціями.
- Між картоплею викладаємо рибу. Солимо, перчимо, поливаємо соком лимона.
- Випікаємо 25 хвилин при 200 градусах.
- Перед подачею прикрашаємо зеленню.
Смачного!
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