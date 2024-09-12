Минтай – це можливість не лише поласувати смачною рибкою, а й отримати багато користі, якою тішать морські продукти. Якщо додати сюди улюблену картопельку, то сміливо можна говорити про кулінарний шедевр.

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Рецепт минтаю з картоплею

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 900 грамів філе минтаю;
– 10 картоплин;
– 1 лимон;
– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Форму для випікання змащуємо олією.
  2. Картоплю нарізаємо скибочками та викладаємо у форму. Посипаємо спеціями.
  3. Між картоплею викладаємо рибу. Солимо, перчимо, поливаємо соком лимона.
  4. Випікаємо 25 хвилин при 200 градусах.
  5. Перед подачею прикрашаємо зеленню.

Смачного!

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