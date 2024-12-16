Але не всі знають, як правильно варити цю екзотичну кашу. Тому сьогодні 24 Канал з посиланням на bobsredmill розповідає, як смачно зварити булгур.

Читайте також Більше не пригорить та не прилипне: як треба хитро смажити картоплю

Як правильно варити булгур

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

1 склянка булгуру;

2 склянки води.

Приготування:

Змішайте булгур та воду в каструлі.

Доведіть до кипіння: накрийте кришкою, зменште вогонь до слабкого і варіть до готовності, близько 12 хвилин.

Злийте зайву рідину і розпушіть булгур вилкою.

До слова, східна каша буде набагато смачнішою, якщо її перед варінням підсмажити на сухій сковороді 5 хвилин. Тоді у страви з'явиться легкий горіховий присмак. І слід додати, що булгур не потрібно промивати.

Також булгур можна приготувати без варіння – методом замочування. Покладіть булгур у миску, додайте 1 склянку окропу, перемішайте і дайте постояти приблизно 1 годину. Злийте зайву рідину.

А ви знаєте: як варити холодець, щоб він вийшов прозорим.