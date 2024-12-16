Але не всі знають, як правильно варити цю екзотичну кашу. Тому сьогодні 24 Канал з посиланням на bobsredmill розповідає, як смачно зварити булгур.
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Як правильно варити булгур
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 3
Інгредієнти:
1 склянка булгуру;
2 склянки води.
Приготування:
- Змішайте булгур та воду в каструлі.
- Доведіть до кипіння: накрийте кришкою, зменште вогонь до слабкого і варіть до готовності, близько 12 хвилин.
- Злийте зайву рідину і розпушіть булгур вилкою.
До слова, східна каша буде набагато смачнішою, якщо її перед варінням підсмажити на сухій сковороді 5 хвилин. Тоді у страви з'явиться легкий горіховий присмак. І слід додати, що булгур не потрібно промивати.
Також булгур можна приготувати без варіння – методом замочування. Покладіть булгур у миску, додайте 1 склянку окропу, перемішайте і дайте постояти приблизно 1 годину. Злийте зайву рідину.
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