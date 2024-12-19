Сало – це продукт, який завжди асоціюватиметься з українською кухнею. Є кілька корисних підказок, які допоможуть обрати найкращий продукт, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як вибирати сало

Товщина шматка

Перш за все, перевірте товщину сала – вона має бути від 3 до 6 сантиметрів. Це свідчить про те, що свиня була молодою, а сало залишатиметься м’яким і ніжним, навіть біля шкурки.

Колір шкурки

Шкурка повинна бути світлою й чистою, без щетини. Якщо вона темна, це означає, що сало обпалювали, і на поверхні можуть бути видимі нерівномірні сліди підпалу.

Колір сала

Колір сала має бути білим або з легким рожевим відтінком у центрі. Допускаються невеликі рожеві вкраплення. Жовтий колір – головний показник того, що продукт старий або зіпсований, і його краще не брати.

Запах

Запах також є важливим критерієм. Хороше сало або не має запаху взагалі, або пахне свіжістю. Такий продукт сміливо можна брати. Уникайте замороженого сала та продукції з несанкціонованих ринків, адже там складно перевірити якість.

Щільність

Перевірте консистенцію сала: воно має бути м’яким і ніжним. Як кажуть досвідчені господині, ніж повинен входити в шматок сала так само легко, як у вершкове масло.

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