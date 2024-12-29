Новорічні свята – це час, коли на прилавках з'являється багато фальсифікату ікри. 24 Канал розповідає підказки, які допоможуть обрати якісний продукт та отримати задоволення від справжньої ікри.

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Як відрізнити ікру від фальсифікату

Ціна

Ікра — продукт із високою вартістю, тому занадто низька ціна повинна вас насторожити. Купуйте її лише в перевірених магазинах із хорошою репутацією.

Уникайте придбання на ринках або в місцях несанкціонованої торгівлі. Ретельно огляньте етикетку — там має бути зазначено назву риби, дату виробництва та фасування. Зверніть увагу на кришку банки: вона повинна бути щільною, без вм'ятин чи здуття.

Новорічний делікатес / Фото Pixabay

Смак і текстура

Натуральна ікра має характерну структуру: ікринки тріскають у роті, виділяючи ніжний вміст. Підроблена ікра, навпаки, прилипає до зубів і нагадує желейні цукерки. Справжня ікра відрізняється свіжим морським ароматом і приємним смаком.

Вода

Натуральна ікра містить білок, який згортається при високій температурі. Якщо залити ікринки окропом, вода побіліє. У випадку з підробкою вода залишиться прозорою, а ікринки просто плаватимуть на поверхні, залишаючи жирні плями.

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