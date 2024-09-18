Цей старовинний рецепт подарує незабутні враження. Усі, хто його спробували, запевняють, що більше не купують кетчуп у магазині.

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Рецепт домашнього кетчупу

Час: 4,5 години

Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– відро помідорів (12 літрів);

– 8 цибулин;

– 200 грамів цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 180 грамів оцту;

– спеції, суміш перців, мелений коріандр, кориця.

Приготування:

Помідори миємо та нарізаємо четвертинками. Цибулю чистимо та нарізаємо шматочками. Ставимо на вогонь та варимо 3 години. Даємо вистигнути. Рідину проціджуємо через сито. Овочі подрібнюємо блендером до однорідності. Варимо 1 годину, час від часу помішуючи. Через 40 хвилин від початку варіння додаємо цукор, сіль та спеції, добре перемішуємо. Викладаємо кетчуп у чисті банки та закриваємо.

Смачного!

Він кращий за улюблену Шубу: оригінальний салат з оселедцем від Ектора.