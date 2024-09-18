Цей старовинний рецепт подарує незабутні враження. Усі, хто його спробували, запевняють, що більше не купують кетчуп у магазині.
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Рецепт домашнього кетчупу
Час: 4,5 години
Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– відро помідорів (12 літрів);
– 8 цибулин;
– 200 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 180 грамів оцту;
– спеції, суміш перців, мелений коріандр, кориця.
Приготування:
- Помідори миємо та нарізаємо четвертинками.
- Цибулю чистимо та нарізаємо шматочками.
- Ставимо на вогонь та варимо 3 години. Даємо вистигнути.
- Рідину проціджуємо через сито.
- Овочі подрібнюємо блендером до однорідності. Варимо 1 годину, час від часу помішуючи.
- Через 40 хвилин від початку варіння додаємо цукор, сіль та спеції, добре перемішуємо.
- Викладаємо кетчуп у чисті банки та закриваємо.
Смачного!
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