Цей старовинний рецепт подарує незабутні враження. Усі, хто його спробували, запевняють, що більше не купують кетчуп у магазині.

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Рецепт домашнього кетчупу

Час: 4,5 години

Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:
– відро помідорів (12 літрів);
– 8 цибулин;
– 200 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 180 грамів оцту;
– спеції, суміш перців, мелений коріандр, кориця.

Приготування:

  1. Помідори миємо та нарізаємо четвертинками.
  2. Цибулю чистимо та нарізаємо шматочками.
  3. Ставимо на вогонь та варимо 3 години. Даємо вистигнути.
  4. Рідину проціджуємо через сито.
  5. Овочі подрібнюємо блендером до однорідності. Варимо 1 годину, час від часу помішуючи.
  6. Через 40 хвилин від початку варіння додаємо цукор, сіль та спеції, добре перемішуємо.
  7. Викладаємо кетчуп у чисті банки та закриваємо.

Смачного!

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