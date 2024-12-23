Грибна юшка є фаворитом навіть в тих, хто не дуже полюбляє рідкі страви. Поставте поруч пікантні додатки – і вам просто цілуватимуть руки. 24 Канал пропонує у цьому переконатися з рецептом Cookpad.

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Рецепт грибної юшки

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів сушених грибів;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 4 – 5 картоплин;

– 2 столові ложки борошна;

– зелень – до смаку;

– броколі – за бажанням;

– сіль і перець – до смаку;

– мелена копчена паприка – до смаку;

– 2 літри води.

Приготування:

Замочіть гриби у воді на ніч. Вранці злийте воду, відтисніть гриби та наріжте їх. Рідину, в якій замочувалися гриби, процідіть через сито. У каструлю налийте холодну воду, додайте проціджену грибну воду та нарізані гриби. Поставте на плиту. Коли вода закипить, на поверхні може з’явитися піна — її потрібно акуратно зняти шумівкою. Зменшіть вогонь і варіть гриби 30 – 40 хвилин. У цей час натріть моркву на крупній тертці, а картоплю почистіть і наріжте кубиками. На розігрітій сковороді з соняшниковою олією обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Смажте овочі разом приблизно 5 хвилин, додайте копчену паприку й перемішайте. До каструлі з грибами додайте нарізану картоплю. Варіть усе на повільному вогні 15 хвилин. Потім додайте обсмажені цибулю та моркву, накрийте каструлю кришкою й залиште тушкуватися ще 10 хвилин. На сухій сковороді обсмажте борошно до світло-коричневого кольору. Додайте його до супу, добре перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку. Проваріть ще 3 – 5 хвилин. За бажанням можна додати броколі, але це необов’язково. При подачі прикрасьте страву свіжою зеленню.

Смачного!

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