Грибна юшка є фаворитом навіть в тих, хто не дуже полюбляє рідкі страви. Поставте поруч пікантні додатки – і вам просто цілуватимуть руки. 24 Канал пропонує у цьому переконатися з рецептом Cookpad.
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Рецепт грибної юшки
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів сушених грибів;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 4 – 5 картоплин;
– 2 столові ложки борошна;
– зелень – до смаку;
– броколі – за бажанням;
– сіль і перець – до смаку;
– мелена копчена паприка – до смаку;
– 2 літри води.
Приготування:
Замочіть гриби у воді на ніч. Вранці злийте воду, відтисніть гриби та наріжте їх. Рідину, в якій замочувалися гриби, процідіть через сито. У каструлю налийте холодну воду, додайте проціджену грибну воду та нарізані гриби. Поставте на плиту.
Коли вода закипить, на поверхні може з’явитися піна — її потрібно акуратно зняти шумівкою. Зменшіть вогонь і варіть гриби 30 – 40 хвилин. У цей час натріть моркву на крупній тертці, а картоплю почистіть і наріжте кубиками.
На розігрітій сковороді з соняшниковою олією обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Смажте овочі разом приблизно 5 хвилин, додайте копчену паприку й перемішайте.
До каструлі з грибами додайте нарізану картоплю. Варіть усе на повільному вогні 15 хвилин. Потім додайте обсмажені цибулю та моркву, накрийте каструлю кришкою й залиште тушкуватися ще 10 хвилин.
На сухій сковороді обсмажте борошно до світло-коричневого кольору. Додайте його до супу, добре перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку.
Проваріть ще 3 – 5 хвилин. За бажанням можна додати броколі, але це необов’язково. При подачі прикрасьте страву свіжою зеленню.
Смачного!
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