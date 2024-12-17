Італійські господині переконані, що картопляному пюре не потрібні молоко та вершкове масло. Як вони надають страві неповторності розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як готують картопляне пюре в Італії

Почистіть 900 грамів картоплі та наріжте її на середні шматочки – вони не повинні бути надто великими чи занадто дрібними. Перекладіть нарізану картоплю в каструлю та додайте 7 зубчиків часнику. Залийте овочі водою та трохи підсоліть.

Поставте каструлю на плиту й доведіть до кипіння. Варіть картоплю до м’якості. Після цього зніміть каструлю з вогню та злийте воду, але не виливайте її. Картопляний відвар перелийте в окрему глибоку ємність – він ще знадобиться.

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Далі розімніть зварену картоплю разом із часником до однорідної консистенції. Додайте приблизно 60 мілілітрів оливкової олії та добре перемішайте.

Поступово вливайте раніше збережений картопляний відвар, ретельно помішуючи суміш. Регулюйте кількість рідини, щоб отримати бажану консистенцію. Максимально можна додати до 200 мілілітрів, але іноді достатньо й меншої кількості.

Смачного!

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