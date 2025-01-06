Полтавські пряжені пундики мають давню історію та навіть згадуються в "Енеїді" Івана Котляревського. Колись їх готували на кислому молоці, однак зараз куди зручніше буде використовувати кефір. 24 Канал радить відчути смак історії з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт полтавських пундиків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

Для пундиків:

– 1 яйце;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 300 мілілітрів кефіру;

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 0,5 чайної ложки харчової соди;

– рафінована соняшникова олія.

Для засмажки:

– 150 грамів сала;

– 2 ріпчасті жовті цибулини;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішайте яйце з цукром і сіллю, потім влийте кефір і добре перемішайте до однорідної консистенції. Просійте борошно, додайте соду, а потім поступово вливайте кефірну суміш. Замісіть м'яке тісто і залиште його відпочити на 15 – 20 хвилин. Сало наріжте дрібними кубиками та витопіть до стану шкварок. Додайте нарізану цибулю та обсмажте її разом зі шкварками до золотистого кольору. Приправте суміш сіллю та перцем. Тісто розділіть на 12 рівних частин і розкачайте коржі діаметром 10 – 12 сантиметрів, товщиною приблизно 3 – 4 міліметри. Обсмажте коржі на середньому вогні в олії з обох боків до появи рум'яної скоринки. Деко вистеліть пергаментом. Викладайте обсмажені коржики стовпчиками, пересипаючи їх шкварками з цибулею. Запікайте в духовці за температури 130 – 140 градусів протягом 6 – 7 хвилин.

Не треба навіть пекти: рецепт десерту, який одразу записують в перелік улюблених.