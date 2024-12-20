Тандем ковбаси, кукурудзи та кількох інших інгредієнтів завжди виграшний варіант. Інколи, щоб насолодитися трапезою, достатньо найпростіших опцій. 24 Канал пропонує скористатися однією з них за рецептом Cookpad.

Читайте також Скільки їх не зроби – з'їдають усе: готуємо дивовижні пісні голубці

Рецепт салату з копченою ковбасою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 200 грамів копченої ковбаси;

– 100 грамів сухариків;

– 3 яйця;

– 2 квашені або солоні огірки;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез – для заправки;

– сіль і спеції – до смаку та бажання.

Приготування:

Копчену ковбасу наріжте тонкою соломкою. Яйця зваріть круто, охолодіть, очистіть та наріжте так само соломкою. Квашені або солоні огірки наріжте на тонкі смужки. Сухарики можна використати готові або приготувати самостійно: білий хліб наріжте невеликими кубиками та підсушіть на сухій сковороді до золотистого кольору. З консервованої кукурудзи злийте рідину й висипте до салату. Додайте майонез і добре все перемішайте. За необхідності приправте сіллю та улюбленими спеціями.

Смачного!

Ні грама майонезу: яскраві салати на Новий рік.