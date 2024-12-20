Тандем ковбаси, кукурудзи та кількох інших інгредієнтів завжди виграшний варіант. Інколи, щоб насолодитися трапезою, достатньо найпростіших опцій. 24 Канал пропонує скористатися однією з них за рецептом Cookpad.
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Рецепт салату з копченою ковбасою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 100 грамів сухариків;
– 3 яйця;
– 2 квашені або солоні огірки;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез – для заправки;
– сіль і спеції – до смаку та бажання.
Приготування:
- Копчену ковбасу наріжте тонкою соломкою.
- Яйця зваріть круто, охолодіть, очистіть та наріжте так само соломкою.
- Квашені або солоні огірки наріжте на тонкі смужки.
- Сухарики можна використати готові або приготувати самостійно: білий хліб наріжте невеликими кубиками та підсушіть на сухій сковороді до золотистого кольору.
- З консервованої кукурудзи злийте рідину й висипте до салату.
- Додайте майонез і добре все перемішайте.
- За необхідності приправте сіллю та улюбленими спеціями.
Смачного!
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