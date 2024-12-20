Тандем ковбаси, кукурудзи та кількох інших інгредієнтів завжди виграшний варіант. Інколи, щоб насолодитися трапезою, достатньо найпростіших опцій. 24 Канал пропонує скористатися однією з них за рецептом Cookpad.

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Рецепт салату з копченою ковбасою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 100 грамів сухариків;
– 3 яйця;
– 2 квашені або солоні огірки;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез – для заправки;
– сіль і спеції – до смаку та бажання.

Приготування:

  1. Копчену ковбасу наріжте тонкою соломкою.
  2. Яйця зваріть круто, охолодіть, очистіть та наріжте так само соломкою.
  3. Квашені або солоні огірки наріжте на тонкі смужки.
  4. Сухарики можна використати готові або приготувати самостійно: білий хліб наріжте невеликими кубиками та підсушіть на сухій сковороді до золотистого кольору.
  5. З консервованої кукурудзи злийте рідину й висипте до салату.
  6. Додайте майонез і добре все перемішайте.
  7. За необхідності приправте сіллю та улюбленими спеціями.

Смачного!

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