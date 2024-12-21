Засипана капуста входить до переліку традиційних святкових страв. Додаємо до неї шкварки – і цей дует смакуватиме просто неперевершено. 24 Канал пропонує підтримати кулінарну спадщину втіленням рецепта з інстраграму myroslava_pekari.

Читайте також Моментально, смачно та бюджетно: дешеві салати нашвидкуруч – новорічна добірка

Рецепт засипаної капусти

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 900 грамів квашеної капусти;
– 5 столових ложок шліфованого пшона;
– 1 яйце;
– 370 грамів сметани 20%;
– 3 цибулини;
– 500 грамів підчеревини;
– сіль та перець до смаку.

Як приготувати засипану капусту: відео

Приготування:

  1. Квашену капусту відтисніть, наріжте, залийте холодною водою та поставте варити майже до готовності. Якщо капуста дуже кисла, то перед варінням її варто промити.
  2. Пшоно залийте окропом, залиште запарюватись на 15 – 20 хвилин, а потім злийте з нього воду.
  3. Збийте яйце, як на омлет. Перетріть його з пшоном, висипте зверху на капусту і не перемішуйте, поки не звариться пшоно. Вода має покривати крупу десь на 1 сантиметр.
  4. Цибулю наріжте кубиком, підсмажте до золотистості, додайте сметану і прогрійте.
  5. Вилийте засмажку в капусту й гарно перемішайте.
  6. Доведіть засипану капусту до смаку сіллю та перцем і продовжуйте варити.
  7. Тим часом наріжте цибулю дрібно, а підчеревину – шматками, як на шкварки.
  8. Смажте підчеревину, поки сало практично не витопиться, додайте цибулю, посоліть, поперчіть і готуйте до румʼяності.
  9. Накладіть в миску капусту, зверху додайте шкварки та подавайте.

Смачного!

Їх просто змітають зі столу: як запекти соковиті стейки зі свинини.