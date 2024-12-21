Засипана капуста входить до переліку традиційних святкових страв. Додаємо до неї шкварки – і цей дует смакуватиме просто неперевершено. 24 Канал пропонує підтримати кулінарну спадщину втіленням рецепта з інстраграму myroslava_pekari.
Читайте також Моментально, смачно та бюджетно: дешеві салати нашвидкуруч – новорічна добірка
Рецепт засипаної капусти
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 900 грамів квашеної капусти;
– 5 столових ложок шліфованого пшона;
– 1 яйце;
– 370 грамів сметани 20%;
– 3 цибулини;
– 500 грамів підчеревини;
– сіль та перець до смаку.
Як приготувати засипану капусту: відео
Приготування:
- Квашену капусту відтисніть, наріжте, залийте холодною водою та поставте варити майже до готовності. Якщо капуста дуже кисла, то перед варінням її варто промити.
- Пшоно залийте окропом, залиште запарюватись на 15 – 20 хвилин, а потім злийте з нього воду.
- Збийте яйце, як на омлет. Перетріть його з пшоном, висипте зверху на капусту і не перемішуйте, поки не звариться пшоно. Вода має покривати крупу десь на 1 сантиметр.
- Цибулю наріжте кубиком, підсмажте до золотистості, додайте сметану і прогрійте.
- Вилийте засмажку в капусту й гарно перемішайте.
- Доведіть засипану капусту до смаку сіллю та перцем і продовжуйте варити.
- Тим часом наріжте цибулю дрібно, а підчеревину – шматками, як на шкварки.
- Смажте підчеревину, поки сало практично не витопиться, додайте цибулю, посоліть, поперчіть і готуйте до румʼяності.
- Накладіть в миску капусту, зверху додайте шкварки та подавайте.
Смачного!
Їх просто змітають зі столу: як запекти соковиті стейки зі свинини.