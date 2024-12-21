Засипана капуста входить до переліку традиційних святкових страв. Додаємо до неї шкварки – і цей дует смакуватиме просто неперевершено. 24 Канал пропонує підтримати кулінарну спадщину втіленням рецепта з інстраграму myroslava_pekari.

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Рецепт засипаної капусти

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 900 грамів квашеної капусти;

– 5 столових ложок шліфованого пшона;

– 1 яйце;

– 370 грамів сметани 20%;

– 3 цибулини;

– 500 грамів підчеревини;

– сіль та перець до смаку.

Як приготувати засипану капусту: відео

Приготування:

Квашену капусту відтисніть, наріжте, залийте холодною водою та поставте варити майже до готовності. Якщо капуста дуже кисла, то перед варінням її варто промити. Пшоно залийте окропом, залиште запарюватись на 15 – 20 хвилин, а потім злийте з нього воду. Збийте яйце, як на омлет. Перетріть його з пшоном, висипте зверху на капусту і не перемішуйте, поки не звариться пшоно. Вода має покривати крупу десь на 1 сантиметр. Цибулю наріжте кубиком, підсмажте до золотистості, додайте сметану і прогрійте. Вилийте засмажку в капусту й гарно перемішайте. Доведіть засипану капусту до смаку сіллю та перцем і продовжуйте варити. Тим часом наріжте цибулю дрібно, а підчеревину – шматками, як на шкварки. Смажте підчеревину, поки сало практично не витопиться, додайте цибулю, посоліть, поперчіть і готуйте до румʼяності. Накладіть в миску капусту, зверху додайте шкварки та подавайте.

Смачного!

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