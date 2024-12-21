Цей салат дарує господиням кілька хвилин вільного часу у вирі підготовки до свят, а гостям за столом – особливе смакове поєднання. 24 Канал пропонує спробувати рецепт, яким фудблогерки з ТікТок ann_.food.
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Рецепт пісного салату
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 банка консервованої квасолі (промити водою);
– 1 гранат (невеликий або половина великого);
– 2 цибулини (підсмажити до золотистого кольору);
– 80 грамів волоських горіхів;
– петрушка або кінза до смаку;
– 2 зубчики часнику;
– сіль – до смаку.
Заправка:
– 1 – 2 столові ложки олії;
– 1 – 1,5 столові ложки бальзамічного оцту;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі (без гірки).
Як зробити пісний салат: дивіться відео
Приготування:
- Усі інгредієнти розкладаємо на великій тарелі по колу.
- Усі інгредієнти для заправки змішуємо та виливаємо її на центр.
- Беремо дві лопатки або ложки і ретельно та обережно усе перемішуємо.
- Можна одразу подавати до столу.
Смачного!
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