Цей салат дарує господиням кілька хвилин вільного часу у вирі підготовки до свят, а гостям за столом – особливе смакове поєднання. 24 Канал пропонує спробувати рецепт, яким фудблогерки з ТікТок ann_.food.

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Рецепт пісного салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 банка консервованої квасолі (промити водою);

– 1 гранат (невеликий або половина великого);

– 2 цибулини (підсмажити до золотистого кольору);

– 80 грамів волоських горіхів;

– петрушка або кінза до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– сіль – до смаку.

Заправка:

– 1 – 2 столові ложки олії;

– 1 – 1,5 столові ложки бальзамічного оцту;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі (без гірки).

Як зробити пісний салат: дивіться відео

Приготування:

Усі інгредієнти розкладаємо на великій тарелі по колу. Усі інгредієнти для заправки змішуємо та виливаємо її на центр. Беремо дві лопатки або ложки і ретельно та обережно усе перемішуємо. Можна одразу подавати до столу.

Смачного!

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